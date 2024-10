No te consideres un buen observador sin antes realizar este reto visual que he diseñado exclusivamente para ti. En realidad, siempre trato de otorgarte las mejores actividades mentales para que activen tu cerebro y en este día no será la excepción; es más, es poco probable que consigas el triunfo. Contarás con un máximo de 10 segundos para detectar el error entre una gran cantidad de palabras. ¿Lo lograrás o te rendirás en el intento? ¡Juega ahora!

Antes de que comiences a participar en este juego, quiero explicarte por qué considero valiosos los retos visuales. Personalmente, este tipo de ejercicios mejoró mi capacidad para concentrarme y me resulta más fácil detectar los pequeños detalles que a muchos les cuesta, pero no serían los únicos beneficios que conseguirías.

Este tipo de evaluaciones mentales son capaces de encender tu cerebro de una forma integral. De acuerdo a un estudio realizado por Unicef , actividades recreativas como estos retos no solo fortalecen las habilidades cognitivas, sino también sociales y motoras. En caso de vencer la dificultad, la liberación de dopamina mejora tu estado de ánimo y tus niveles de estrés se reducen. Inclúyelos en tu rutina y notarás las diferencias en semanas.

¿Encontrarás el error en segundos?

La palabra CORTINA se está repitiendo en muchas ocasiones, pero te comentaré que entre ellas hay un error que no será fácil de detectarlo a primera vista. No permitas que los segundos lleguen a cero sin haber cumplido lo que se solicita. ¡Comenzó el conteo!

Reto visual: Si pretendes ganar, es necesario que te concentres y actives tu agudeza visual. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

¡Los 10 segundos llegaron a su fin! En caso de ubicar el error, demuestra que cuentas con una buena observación y eres capaz de fijarte hasta en los mínimos detalles, pero si no te alcanzó el tiempo, presta atención a la imagen porque se revelará la solución.

Reto visual: Una persona que se la hace fácil notar las diferencias encuentra la palabra 'CARTINA'. (Creación: Mag)