Es probable que te consideres un buen observador y eso se comprobará con la actividad mental que te enseñaré a continuación. Muchos usuarios participaron de este entretenido reto , pero solo una minoría cumplió con el objetivo principal. ¿De qué consiste? En una imagen apreciarás que la palabra ‘MANZANA’ se repite en muchas ocasiones; no obstante, hay un vocablo que es diferente al resto. Si te animas a participar, contarás con un máximo de 5 segundos para activar tu agudeza visual y ganar.

¿Ubicarás la diferencia entre las ‘MANZANAS’?

Es hora de que participes. Quizás pierdas porque la cantidad de palabras en la imagen obstaculizarán tu vista al momento que busques, pero aquí te daré una serie de consejos que te ayudarán:

Relájate y respira profundamente

Mira desde diferentes perspectivas. No te centres en una.

Divide la imagen en secciones

Haz pausas breves si te alcanza el tiempo

Reto visual: Si cuentas con una buena agudeza visual, te será demasiado fácil encontrar el error entre las palabras. (Creación: Mag)

Conoce la solución del reto visual

No realices ningún movimiento porque se acabaron los segundos. De encontrar la falla antes de tiempo, se confirma que posees una buena observación, pero de no conseguirlo, no hay problema, te felicito por haberlo intentado. A continuación, conocerás dónde está el error entre las palabras.

Reto visual: El error en este juego era que se remplazó la letra 'Z' por la 'S'. ¿Lo detectaste a tiempo? (Creación: Mag)

La importancia de los retos visuales

Los retos visuales son juegos mentales que tratan de desafiar tu capacidad de percepción. Su dificultad puede variar dependiendo del nivel de detalle o la cantidad de distractores. Es por esa razón que se posiciona como una herramienta valiosa que estimula el cerebro y entrega otros beneficios cognitivos comprobados. De realizar continuamente este tipo de actividad, tu agudeza y tu atención mejoran considerablemente. En el aspecto emocional, son vitales porque otorgan una sensación de logro y satisfacción. Eso ocasiona que tu estado de ánimo se eleve porque se libera dopamina, un neurotransmisor relacionado al placer y motivación.

Mientras te diviertes realizando algún reto, acertijo, videojuego u otra actividad recreativa, se trabajan aspectos fundamentales como el perfeccionismo de las aptitudes motoras, sociales y emocionales, de acuerdo a Unicef . Es más, se reduce los niveles de estrés, ayuda a procesar emociones difíciles e incrementa la confianza.