ACP: Los think tanks no deben ser un grupo de intelectuales que se miran el ombligo

José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), en conversación con El Comercio, resaltó la importancia de los think tanks en las políticas públicas.

"Los think tank son centros de generación de ideas y de pensamiento lo cual es importantísimo para que haya evidencia, análisis, para que haya luego políticas públicas", explicó Beteta.

En ese sentido, indicó que en Latinoamérica y en el mundo hay mucha dinámica de think tanks. A nivel mundial, la cifra de estos centros alcanzan los 8.000.

Al respecto, detalló que 55% se encuentran ubicadas en Europa y Estados Unidos. En contraste, en Latinoamérica, no se llega ni al 8% de think tanks. "No se trata de tener más necesariamente, pero sí mejores think tanks y que sean instituciones transparentes, abiertas, que trabajen por la ciudadanía", subrayó Beteta.

En el caso peruano, el ejecutivo destaca la labor de instituciones que realizan investigaciones, como el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), el Instituto Peruano de Economía (IPE), algunas universidades y la Asociación de Contribuyentes del Perú.

El ejecutivo señaló que es importante que el Estado y los empresarios asuman el compromiso no solamente de financiar, sino de creer y valorar estas iniciativas. "Hay que darle espacio para que crezcan", subrayó.



Otro reto para los think tanks es que deben aprender a transmitir el mensaje de manera atractiva y simple para que el político, ciudadano y empresario entiendan qué es lo que se ha analizado y lo que se está proponiendo.

"Hay una responsabilidad de los think tanks de no solamente ser un grupo de intelectuales académicos que se miran el ombligo, que están cercanos entre ellos, sino que se abran y quieran hablarle a la gente", dijo el presidente de la ACP.