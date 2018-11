Angela Flores, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), señaló que para hacerle frente a los altos precios de los medicamentos en el Perú y evitar prácticas que afectan al consumidor, propone que todos los gremios del sector farmacéutico tengan un código único de ética y que trabajen en tener procesos transparentes.

"Acordémonos que 57% de personas cubiertas con el Seguro Integral de Salud (SIS), según un estudio de Videnza, no encuentran medicamentos en el establecimiento de salud. Cruzan la calle y tienen que conseguir y comprar con gasto de bolsillo", señaló Flores.

Además, la ejecutiva mencionó que desde el gremio proponen una reducción de gastos de bolsillo con esquemas eficientes de compra, que aborden desde la planificación de la selección de los medicamentos hasta la cadena de abastecimiento.

También, recalcó la importancia de introducir sistemas de comunicación abierta que no se han intentado implementar de manera concreta, como agendas trasparentes, así como canales de comunicación abierta, entre los líderes gremiales y el sector salud, con el fin de mejorar y hacer más eficientes los esquemas de compras que implican la planificación y selección de medicamentos, hasta la cadena de abastecimientos.

Por último, señaló que una prioridad debe ser revisar nuevos esquemas de financiamiento en salud, de manera que se apueste por una inversión y no por un gasto en salud, puesto que el paciente y el tratamiento que tiene para rehabilitarse e insertarse a su actividad económica normal, actualmente, no se mide. "Es importante analizarlo para obtener su valor a largo plazo y no solo medir el precio de hoy", subrayó.