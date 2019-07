¿Amante de la arquitectura? Tienes que ver estas 10 películas | FOTOS

La arquitectura es una disciplina que nos puede ayudar a entender el mundo. Así lo demuestran estas películas que compartimos, las cuales retratan a famosos arquitectos como Oscar Niemeyer o Frank Gehry, quienes revelan sus puntos de vistas y cómo se construyeron algunas de las obras más icónicas de su autoría.

▷ 10 de las esculturas públicas más impresionantes del mundo

1.- My Architect. En esta película, Nathaniel Kahn narra la historia sobre su búsqueda por entender a su padre, el legendario arquitecto Louis Kahn.

2.- The Architect and the Painter. Narrado por nada James Franco, esta visión de Charles y Ray Eames explora su gran influencia en el desarrollo del modernismo.

3.- Visual Acoustics. Cuenta la carrera de Julius Shulman, uno de los mejores fotógrafos de arquitectura, cuyas imágenes mostraron la corriente de la arquitectura moderna estadounidense.

4.- Sketches of Frank Gehry. Dirigida por Sydney Pollack, este documental explora la vida y obra del arquitecto norteamericano vivo más importante.

5.- Infinite Space: The Architecture of John Lautner. Filmada de una forma excepcional, la película explora los espacios dramáticos de Lautner con coreografía de movimientos de cámara.

6.- Oscar Niemeyer - A Vida É Um Sopro: En este documental de noventa minutos, el arquitecto Oscar Niemeyer cuenta relajado como concibió sus principales proyecto.

7.- Citizen Architect: Samuel Mockbee and the Spirit of the Rural Studio: Presentan la obra de Mockbee Samuel, un verdadero pionero que defendió la idea de que “todo el mundo merece un refugio para el alma.

8.- The World of Buckminster Fuller: La película es un mensaje íntimo, personal e inspirador de Fuller a nuestro frágil mundo.

9.- Philip Johnson: Diary of an Eccentric Architect: La película describe a Johnson en el trabajo, la importancia del acto arquitectónico, y la interacción de los edificios con su entorno.

10.- Maya Lin: A Strong Clear Vision: Documental sobre Maya Lin, una artista Chino-Americana responsable del diseño y creación del Memorial de los veteranos de la Guerra de Vietnam.