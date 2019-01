Cómo organizar tu ropa por categorías, según Marie Kondo

Marie Kondo es 'la gurú del orden' y quién mejor que ella para enseñarnos cómo poner todo en su sitio. En su libro "La magia del orden" (Editorial Aguilar) comparte consejos de cómo organizar tu ropa por categorías.

"Empieza con la ropa, continúa con los libros, papeles y objetos varios, y termina con los de valor sentimental. Si reduces tus posesiones en este orden, tu trabajo fluirá con una facilidad sorprendente", explica Marie Kondo.

Agrega la experta que al empezar con las cosas fáciles y dejar las más difíciles para el final podrás afinar poco a poco tus habilidades para tomar decisiones, y así acabará por parecerte sencillo.

Marie recomienda dividir las prendas en la siguientes categorías: camisas, blusas, suéteres, pantalones, faldas, ropa para colgar (casacas, abrigos, trajes), medias, ropa interior, bolsos de mano, bufandas, cinturones, sombreros y ropa para actividades específicas (trajes de baño, uniformes).

1. Revisa cada armario, cómoda y cajón que haya en la casa y junta toda tu ropa en un solo sitio. No dejes un solo cajón sin abrir.

2. Ropa de estar por casa. No conserves ropa que no te gusta para andar en casa. El tiempo que pasas en casa es una parte preciosa de tu vida. Rompe el hábito de convertir en ropa para estar en casa las prendas que no te gustan. El verdadero desperdicio está en no desechar esa ropa y usarla.

3. Cómo guardar la ropa. Después que hayas decidido con qué ropa te quedarás, guarda tu ropa y dóblala en los cajones. Mucha gente opta por colgarla, pero para Marie, al doblarla puedes guardar entre 20 y 40 prendas en un espacio en el que solo colgarás 10.

4. Cómo doblar. La clave está en guardar las cosas de manera vertical, no horizontal. Para ello debemos doblarla haciéndole más pliegues. Primero cada prenda hacia el centro y las mangas hacia dentro para formar un rectángulo. Toma un extremo del rectángulo y dóblalo hacia el otro extremo. Luego vuelve a doblar en mitades o tercios.

5. Cómo colocar la ropa. Junta la ropa de la misma categoría, dividiendo el espacio del perchero con una sección para chaquetas y otra para trajes. Cuelga las prendas pesadas del lado izquierdo y las ligeras del lado derecho.

Las pesadas incluyen las que son largas, de materiales más pesados y color oscuro. A medida que avanzas al lado derecho del perchero, la longitud de las prendas disminuye, su material adelgaza y su color aclara.

Por categoría los abrigos estarían en el extremo izquierdo, seguidos de vestidos, casacas, pantalones, faldas y blusas. Es el orden básico.

6. Cómo guardar tus medias. Para doblarlas primero debes poner una punta encima de otra y dóblalas longitudinalmente por la mitad. Luego en tercios, y asegúrate de que las puntas queden dentro, no fuera. Por último enrolla tus medias.

Si las guardas en cajones de plástico, te recomiendo que antes las pongas en una caja de cartón, para que no resbalen, ni desenrollen. Este método te permite ver cuántos pares de medias tienes de un solo vistazo, las protege del daño, y las mantiene lisas y sin arrugas.

7. Ropa de temporada. La costumbre de empaquetar la ropa de temporada está obsoleta. Solo necesitas reorganizar tu ropa sabiendo que no vas a guardar la ropa de otras temporadas.

El secreto está en no clasificarla de más. Cuando la pongas en el cajón, solo divídela en algodón y similares, y lana y similares. Evita clasificar por estación.