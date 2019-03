¿En qué canal de TV puedo ver gratis el Perú vs. Paraguay EN VIVO por fecha FIFA?

Perú quiere empezar con todo este 2019 y mañana afrontará una prueba de fuego al enfrentar Paraguay de Eduardo el 'TOTO' Berisso, en un duelo donde ambas selecciones buscarán ver en qué nivel se encuentran de cara a la próxima Copa América.



El equipo de Ricardo Gareca quien renovó con la selección nacional después del mundial Rusia 2018 busca su mejor versión para encarar de la mejor forma la Copa América Brasil 2019 y las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

Día y horario: ¿cuándo es el partido entre Perú vs. Paraguay por la Fecha FIFA 2019?

El partido entre Perú y Paraguay se jugará mañana martes 22 de marzo a las 7:00 pm en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. (Estados Unidos).



Horarios en el mundo:

Perú 8:00 pm.

Nueva York 9:00 pm

Asunción 10:00 pm.

Bagdad 4:00 am. (sábado 23)

Bangkok 8:00 am. (sábado 23)

Barcelona 4:00 am. (sábado 23)

Pekín 9:00 am. (sábado 23)

Belo Horizonte 10:00 pm.

Brooklyn 9:00 pm.

Buenos Aires 10:00 pm.

Ciudad del Cabo 3:00 am. (sábado 23)

Ciudad Juárez 7:00 pm.

Damasco 3:00 am. (sábado 23)

Guadalajara 7:00 pm.

Guayaquil 8:00 pm.

La Habana 9:00 pm.

Houston 8:00 pm.

Kiev 3:00 am. (sábado 23)

Londres 1:00 am. (sábado 23)

Los Ángeles 6:00 pm.

Madrid 2:00 am. (sábado 23)

Melbourne 12:00 pm. (sábado 23)

Montreal 9:00 pm.

Osaka 10:00 am. (sábado 23)

París 2:00 am. (sábado 23)

Santiago de Chile 10:00 pm.

Sidney 12:00 pm. (sábado 23)

Tokio 10:00 am. (sábado 23)

Perú vs. Paraguay: Horario y canal de TV según cada país

• Perú: 19:00 horas | Movistar Deportes y Latina

• Paraguay: 21:00 horas | Telefuturo

Perú vs. Paraguay: Alineaciones probables

Perú: Gallese; Advíncula, Santamaría, Araujo, Trauco; Tapia, Yotun, Flores, Cueva, Carrillo; Da Silva.



Paraguay: Fernández; Balbuena, Valdez, Rojas, Gómez; Piris, O. Romero, Almirón, Romero Gamarra; Domínguez; A. Romero.



VIDEO | Perú vs.Paraguay, amistoso internacional en datos