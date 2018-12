'Canelo' vs. Fielding: el tapatío busca entrar al panteón de los mejores mexicanos de todos los tiempos

Para 'Canelo' Álvarez su rival más complicado no está sobre el ring, sino alrededor de él. Los murmullos de sus detractores se acercan como afilados jabs y son esquivados con cada triunfo que logra. A estas alturas de su vida, el púgil de Jalisco no tiene hambre, pero si mira deseoso esa constelación de estrellas del boxeo azteca a la que aún no pertenece: Julio César Chávez, Ricardo 'Finito' López, Salvador Sánchez, Rubén Olivares, y así una cantidad de prodigios tan brillantes como los reflectores que alumbraran su combate de este sábado ante Rocky Fielding en el Madison Square Garden de Nueva York.

"'Canelo' está lejos de ser el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Es un gran boxeador, tiene una buena mandíbula y resiste; pero está lejos del top 3, quizá llegaría al top 5 con algunas peleas", conecta las ideas y atesta certero el periodista Ricardo Montoya.

"Creo que 'Canelo' se está ganando un lugar entre los mexicanos históricos, aunque todavía le falta mucho para alcanzar a un Julio César Chávez, Rubén Olivares, 'Finito' López. Creo que también hay mucho de la situación actual del boxeo pues el nivel no es de otras épocas", apunta el experto en el noble arte pugilístico Juan Carlos Ortecho.

'Canelo' Álvarez quiere noquear a sus detractores y alzarse como el mejor mexicano de todos los tiempos. (Foto: AFP)

Continuando con la búsqueda del respeto y de la inmortalidad pugilística, una prueba más tendrá el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez este sábado cuando se mida ante el campeón peso supermediano Rocky Fielding en Nueva York.

Teóricamente la pelea se muestra como un grado más en la escala de dificultad (por el peso y talla del campeón Rocky Fielding) pero 'Canelo' busca algo más que la victoria: ser el segundo mexicano en ganar el título de los pesos supermedianos, detrás de Gilberto 'El Zurdo' Ramírez que en abril del 2016 venció al armenio Arthur Abraham, y su cuarto título mundial.

Saúl 'Canelo' Álvarez luego de su victoria por decisión unánime en diciembre del 2015 ante el boricua Miguel Cotto, sólo ha ido en ascenso. Dos contundentes nocauts en el 2016 (Amir Khan y Liam Smith), 'Canelo' fue por más ante su compatriota Julio César Chávez Jr. en mayo del 2017.

Con la misma talla que su rival de este sábado, Julio César Chávez Jr. se presentó como una incertidumbre para Saúl 'Canelo' Álvarez. Polémico e indisciplinado, el hijo de la leyenda mexicana fue dominado por la habilidad de 'Canelo' y sus ataques en corta distancia. Cerrando el espacio y recurriendo constantemente al jab y a los golpes al cuerpo, Álvarez ganó respeto y la pelea.

'Canelo' Álvarez vs. Golovkin: las impactantes imágenes del combate en Las Vegas. (Foto: EFE/AFP/AP) (Foto: EFE/AFP/AP)

Ante Gennady Golovkin tuvo el aplauso y reconocimiento. Aunque no todos lo vieron vencedor, Saúl 'Canelo' Álvarez demostró ser más que un gran contragolpeador. El mexicano tiene una mandíbula de granito que aguantó por doce rounds las arremetidas de uno de los hombres más peligrosos del mundo arriba de un ring de boxeo.

Aunque la estatura, el peso y el alcance favorecen al británico Fielding, 'Canelo' tiene algo que hace inclinar la balanza hacia su esquina: técnica y poder. El boxeador mexicano, peso mediano natural ante los ojos de varios expertos, sólo tendrá alguna complicación si es que no logra dominar los largos brazos del campeón.

"Es la primera vez que 'Canelo' pelea en supermedianos y Fielding tiene ventaja en alcance y estatura; pero, hay que tener en cuenta que es la primera pelea de cinco que ha firmado el 'Canelo', no es el mejor para los aficionados pero sí para él", dice Juan Carlos Ortecho agregándole un factor importante al combate: el espectáculo.

"'Canelo' es pesado naturalmente. Ha ido subiendo y fortaleciendo. Su mejor peso es mediano y creo que para él no va a ser ningún drama subir a supermediano. Es ampliamente favorito: 65 sobre 35", apunta Ricardo Montoya, restándole importante al peso de la división.

Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá que vencer a Rocky Fielding para continuar con su ruta ascendente a la constelación de estrellas. Derrotado el británico, la historia exige que el azteca se vuelva a enfrentar a Gennady Golovkin y, si quiere que le abran la puerta del olimpo de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, tendrá que derrotar con categoría y autoridad al kazajo y a sus detractores.