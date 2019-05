Barcelona vs. Liverpool EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por el pase a la final de la Champions League

Liverpool vs. Barcelona EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Liverpool vs. Barcelona este martes 07 de mayo, por las semifinales (vuelta) de la Champions League, en el estadio Anfield Road, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Las cadenas ESPN y Fox Sports transmiten este partido para Sudamérica y México. En Alemania e Italia por Sky Sports. En Japón vía DAZN. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar Liga de Campeones. En Estados Unidos por TNT USA y Univisión Deportes. En Reino Unido por BT Sport 4K UHD. Streaming internacional HD por Radio Barca y UEFA Champions League App.

Barcelona vs. Liverpool: Canales de transmisión en el mundo

Liverpool y Barcelona disputan este martes el boleto a la final de la Liga de Campeones, luego de la victoria culé de 3-0 en la ida. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

Cualquiera diría que esta llave esta sentenciada, pero el marcador del partido de ida no reflejó lo que sucedió en el campo. Liverpool tuvo contra las cuerdas al Barcelona, pero falló en la definición, incluso Mohamed Salah estrelló un remate al palo, gol que hubiera sido clave en la revancha.

Además, si hay un equipo que ha protagonizado remontadas históricas, ese es el cuadro 'Red' y muchos recuerdan el 'Milagro de Estambul', cuando remontó un 3-0 del Milan en la final de Champions 2004-05 y terminó ganando el título en tanda de penales.

Messi decretó el 3-0 entre Barcelona y Liverpool de manera soberbia. (Video: Fox Sports)

Sin embargo, Liverpool llega al partido de revancha con 3 bajas confirmadas, todas por lesión. Sí, a Roberto Firmino y Naby Keita se sumó Mohamed Salah, quien recibió un duro golpe en la cabeza durante el partido contra el Newcastle el sábado por la Premier League.

Es más, la prensa inglesa informó este lunes que el holandés Virgil van Dijk, baluarte en la zaga 'Red', no completó los entrenamientos por acusar una lesión muscular.

Disminuido del medio hacia adelante, el DT alemán Jürgen Klopp podría utilizar a Jordan Henderson en lugar de Keita, a Divock Origi por Firmino y a Shaqiri en lugar de Salah.

Barcelona llegó a Liverpool solo con la baja de Dembélé. Ernesto Valverde reservó a la gran mayoría de sus titulares y mandó un equipo alterno a Vigo, donde cayó el pasado fin de semana ante el Celta (2-0).

Barcelona vs. Liverpool: resumen del partido. (Video: FOX Sports)

Está claro que el entrenador blaugrana no se fía del 3-0 en la ida y aseguró que pidió a sus jugadores que afronten el encuentro contra Liverpool como si estuvieran 0-0.

"Planteamos el partido sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga del resultado que tenemos sería un error por nuestra parte. Tenemos que jugar como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después", dijo el técnico culé.

Liverpool vs. Barcelona - horarios en el mundo

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania



Liverpool vs. Barcelona - alineaciones probables

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; James Milner o Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho; Divock Origi, Sadio Mané, Daniel Sturridge o Shaqiri.



Barcelona: Marc ter Stegen; Nélson Semedo o Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal; Coutinho, Luis Suárez, Lionel Messi.