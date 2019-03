Champions League: programación día, hora y canal de las llaves de cuartos de final

La UEFA Champions League ingresa a instancias decisivas, luego de confirmarse este viernes las llaves de cuartos de final y también los cruces de semifinales. Conoce la programación de los partidos.

Sí, tras realizarse el sorteo de emparejamientos, en Nyon, se establecieron los horarios de los partidos de ida y vuelta de cuartos de final, los cuales te presentamos a continuación:

IDA



Martes 9 de abril (15:00 horas de Perú):



Liverpool vs. Porto

Estadio: Anfield Road



Tottenham vs. Manchester City

Estadio: Wembley



Miércoles 10 de abril (15:00 horas de Perú):

Ajax vs. Juventus

Estadio: Johan Cruyff Arena



Manchester United vs. FC Barcelona

Estadio: Old Trafford

VUELTA



Martes 16 de abril (15:00 horas de Perú):



Juventus vs. Ajax

Estadio: Juventus Stadium



Barcelona vs. Manchester United

Estadio: Camp Nou



Miércoles 17 de abril (15:00 horas de Perú):



Porto vs. Liverpool

Estadio: Do Dragao



Manchester City vs. Tottenham

Estadio: Etihad

Como es habitual, los partidos serán transmitidos por la señal de ESPN y Fox Sports para Latinoamérica.

Los posible cruces de semifinales de Champions League

Ida - 30 abril - 1 mayo

Tottenham/Manchester City vs. Ajax/Juventus

Manchester United/Barcelona vs. Liverpool/Porto



Vuelta - 7 - 8 mayo

Ajax/Juventus vs. Tottenham/Manchester City

Liverpool/Porto vs. Manchester United/Barcelona