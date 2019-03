El checo Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, aseguró este viernes que no tiene "miedo" de que el portugués Cristiano Ronaldo sea sancionado por la UEFA por el polémico gesto realizado el pasado martes para celebrar el triplete con el que eliminó al Atlético Madrid de la Champions League.

"No tengo miedo de sanciones contra Cristiano, ¿por qué debería? Es un gesto de campo, esas emociones deben quedarse allí. Se tomó la revancha tras ser insultado todo el partido en Madrid", aseguró Nedved, que participó en Nyon en el sorteo que emparejó a la Juventus con el Ajax en los cuartos de final de la Champions, en declaraciones a "Sky Sport".



"Miremos adelante y no creo que haya sanciones", agregó el vicepresidente juventino.



Cristiano Ronaldo celebró su triplete el martes llevándose dos veces, y de manera muy enfática, las manos a los testículos. Imitó el gesto realizado en la ida por el técnico del Atlético, el argentino Diego Simeone, por el que fue multado con 20.000 euros por "conducta inapropiada".



Nedved confía en que el luso esté disponible para el cruce de cuartos de final con el Ajax, tras el sorteo de la UEFA en Nyon.



"No estoy ni contento ni descontento. Serán dos partidos buenísimos, el Ajax demostró que puede estar en esta ronda. Eliminó al Real Madrid, que no es poco. Me gustaron muchísimo por cómo jugaron y deberemos tener mucho cuidado", dijo.



También celebró la hazaña lograda contra el Atlético, en la que la Juventus remontó el 2-0 adverso de la ida con un 3-0.



"Los chicos se merecieron jugar otros dos partidos de Champions, estar en cuartos es una gran cosa para ellos. Deberemos encararlo con mucho entusiasmo", aseguró.



Y agregó que tenía mucha confianza en que el club turinés remontara: "En Madrid hicimos un partido normal, nos metieron dos goles a balón parado. En la vuelta los chicos estuvieron concentrados, yo estaba tranquilo porque se vio que iba a pasar a lo grande".



Por lo que atañe a la continuidad del técnico Massimiliano Allegri, Nedved dijo que todo se decidirá al final del año.



"El presidente se encontró con él en marzo y decidirán en junio. Debemos estar contentos de nuestro entrenador. Lo que está haciendo en campeonato nunca se había hecho (7 títulos consecutivos y el octavo encarrilado)", afirmó.



Con información de EFE