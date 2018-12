PSG vs. Estrella Roja VER ENVIVO ONLINE: Por la Champions League 2018 | Para ver fútbol en vivo, el importante partido que enfrentará el PSG en su visita al Estrella Roja definirá su suerte en el Grupo C de la Champions League 2018-2019. El cuadro francés marcha en segundo lugar de la tabla (8 puntos) detrás del líder Napoli (9) y por delante del Liverpool (6). La última fecha de esta llave se definirá desde este martes 11 a las 15 horas. Existen diferentes opciones para ver el encuentro por servicio streaming y canales de TV (como ESPN para todos los países de Sudamérica). Sigue con El Comercio el minuto a minuto, estadísticas, goles y marcadores del apasionante choque que definirá posiciones quienes avanzan a los octavos de final de la Champions League 2018-2019.

El PSG, pesar de ser segundo del grupo con 8 puntos, parece sobre el papel mejor situado para pasar a la siguiente ronda al visitar Belgrado en la última y decisiva fecha para medirse ante el Estrella Roja, último de la llave con cuatro puntos. Para ver fútbol en vivo, en el PSG vs. Estrella Roja, se clasificará a los franceses ganando a los serbios pero también le vale la derrota siempre y cuando los ingleses no logren vencer al Napoli.

Para ver fútbol en vivo, el cuadro parisino descansó el fin de semana tras la cancelación de su partido contra el Montpellier por las protestas de los "chalecos amarillos" en Francia, y podrá contar en principio con la presencia del astro brasileño Neymar, tocado en el aductor derecho. Mbappé y Cavani completan el tridente de ataque del PSG frente al Estrella Roja, que espera dar una sorpresa y conseguir su remota chance de clasificar a la Europa League.

Neymar, tocado en el aductor derecho, Mbappé y Cavani conforman el tridente de ataque del PSG frente al Estrella Roja por la Champions League. (Foto: AFP) Neymar, tocado en el aductor derecho, Mbappé y Cavani conforman el tridente de ataque del PSG frente al Estrella Roja por la Champions League. (Foto: AFP)

PSG vs. Estrella Roja: probables alineaciones



PSG: Buffon; Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe; Bernat, Draxler, Verratti, Di María; Mbappé Cavani, Neymar



Estrella Roja: Borjan; Stojković, Rodić, Babić, Degenek; Jovancić, Jovičić, Srnić, Marin, Ben; Boakye.

PSG vs. Estrella Roja: ¿Cómo, cuándo y dónde ver el partido?



Para ver fútbol en vivo, el PSG vs. Estrella Roja cuenta con una clara importancia en el grupo C de la Champions League 2018-2019. En esta oportunidad la UEFA no contó a este partido entre sus transmisiones de Facebook Live como en anteriores ocasiones. Sin embargo, acá te explicamos cómo verlo desde los celulares, tablets y PC desde cualquier lugar donde te encuentres.

El PSG vs. Estrella Roja, asimismo, será transmitido para todos los países latinos de Sudamérica por Espn en los horarios que depende de cada país (buscar en la nota la hora específica). Por otro lado, los usuarios que cuenten con el servicio streaming de ESPN Play Sur, también podrán gozar de la transmisión en vivo.

PSG vs. Estrella Roja: Canales que transmiten el partido



Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Guatemala: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN2 Norte, Flow Sports 1, ESPN Play Norte, Flow Sports App

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Galavision

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur



PSG vs. Estrella Roja: Horarios del partido en todo el mundo



Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 21:00



PSG vs. Estrella Roja: Así llegan al partido



PSG

11/11/18 AS Monaco 0 - 4 PSG

24/11/18 PSG 1 - 0 Toulous

28/11/18 PSG 2 - 1 Liverpool

02/12/18 Bordeaux 2 - 2 PSG

05/12/18 Strasbourg 1 - 1 PSG

Estrella Roja

24/11/18 Radnicki Nis 2 - 2 Estrella Roja

28/11/18 Napoli 3 - 1 Estrella Roja

02/12/18 Estrella Roja 2 - 0 Vozdovac

05/12/18 Spartak Subotica 1 - 3 Estrella Roja

08/12/18 Estrella Roja 3 - 0 Napredak