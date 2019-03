Real Madrid vs. Ajax EN VIVO EN DIRECTO: hora y canal del partido por octavos de final de Champions League

Real Madrid vs. Ajax se enfrentan este martes 05 de marzo del 2019 a las 3:00 pm. en el Santiago Bernabéu por el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. El partidazo podrá ser seguido por la señal EN VIVO de ESPN, FOX Sports y Facebook. Además tendrás la transmisión EN DIRECTO por la UEFA Champions League vía el Diario El Comercio.

Cabe recordar que en el partido de ida, en el Johan Cruyff Arena, el Real Madrid venció 2-1 al Ajax con goles de Karim Benzema y Marco Asensio.

► Champions League 2018-2019: mira los mejores memes del inicio de los octavos de final



Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: presente del cuadro de Solari y del equipo holandés/Pronósticos

Después de que su temporada en LaLiga Santander quedase destrozada por una serie de derrotas consecutivas frente al Barcelona, el Real Madrid se concentra ahora en ganar la Champions League como única forma de salvar una temporada turbulenta.

El equipo madrileño, campeón consecutivo de las últimas tres ediciones europeas, se prepara para recibir al Ajax de Ámsterdam el martes en el partido de vuelta mientras sufre una crisis de goles, ya que solo ha conseguido marcar en uno de sus últimos cuatro partidos.

El cuadro español parte con ventaja al haber ganado por dos a uno en Ámsterdam, por lo que un empate o incluso una derrota de 1-0 los conduciría directamente a cuartos de final, pero su incapacidad para llevar el balón a la red se está convirtiendo en una preocupación.

Real Madrid vs. Barcelona: mira el golazo de Rakitic para el 1-0 que silenció el Santiago Bernabéu. (Foto: EFE) (Foto: EFE)

Mientras tanto, el Ajax ha estado en una forma impecable desde que perdiese el partido de ida, con 13 goles marcados y solo uno en contra en tres partidos.

Además, estarán más descansados después de que la federación holandesa pospusiera su partido este fin de semana contra PEC Zwolle para darles más tiempo de reposo antes de su viaje al Bernabéu.

Real Madrid vs. Ajax: mira el golazo de Benzema para el 1-0 tras jugadón de Vinicius Junior. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

El Madrid apenas se acercó a puerta en la derrota del miércoles por 3-0 ante el Barça en la semifinal de la Copa del Rey, perdiendo repetidamente su objetivo en el área contraria.

En su derrota por 1-0 ante los catalanes en la Liga el sábado, tuvieron más ocasiones, pero los defensas del Barça los bloquearon, y el portero Marc-André ter Stegen rara vez fue puesto en peligro.

El entrenador Santiago Solari no parece estar demasiado preocupado por la lucha del equipo por sus objetivos.



"Son rachas, hay veces que te entra todo y en estos dos no ha entrado", dijo el argentino tras la segunda derrota consecutiva ante el Barça el sábado por 0-1.



"Haremos lo posible para que entren los próximos partidos", dijo.

Real Madrid recibe al Ajax por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. | Foto: AP/Reuters

Fuente: Reuters

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: canales en el mundo

Mundo Árabe / BeIN Sports

África angloparlante / Super Sport

África francoparlante / Canal+ Sport

América Latina / Facebook / ESPN Latinoamérica / FOX Sports Latinoamérica

Carib / Flow Sports / Sports Max

Brasil / Facebook / Turner

Canadá / DAZN

Estados Unidos / Tuner

Puerto Rico / Univisión

China / CCTV-5 / PPTV Sports

India / TEN Sports

Pakistán / TEN Sports

Israel / Sport 5

Japón / DAZN

Kazajistán / KAZsport

Corea del Sur / SPOTV

Malasia / Astro Supersport / BeIN Sports Malasia

Turquía / BeIN Sports Turquía

Singapur / Singtel Mio TV

Medio Oriente / BeIN Sports

Alemania / Sky Sports

Bélgica / Q2 / Proximus

Croacia / HRT

Eslovenia / Planet Sport

Dinamarca / Viasat

Noruega / Viasat

Suecia / Viasat

Finlandia / C More

Francia / RMC Sport

Mónaco / RMC Sport

Grecia / Cosmote

Hungría / MTV / Boom Sport

Islandia / Stod 2 Sport

Irlanda / RTÉ / Virgin Media One

Italia / RAI / Sky Sports

Países Bajos / Veronica TV / Ziggo

Polonia / Polsat / IPLA

Portugal / TVI / Eleven Sports

Reino Unido / BT Sport

República Checa / O2 TV

Rumanía / TVR / TV6

Rusia / Match! / NTV Plus

Suiza / RTS / Teleclub

Ucrania / OLL.tv

Australia / Optus Sport

Indonesia / K-vision

Nueva Zelanda / Sky Sport

Perú / FOX Sports

Colombia / FOX Sports

Ecuador / FOX Sports

Argentina / FOX Sports

Uruguay / FOX Sports

Chile / FOX Sports

México / FOX Sports / Azteca Deportes / TDN

Real Madrid vs. Ajax: resumen del partido. (Video: FOX Sports)

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO: horarios en el mundo

Costa Rica / 2:00 pm.

México / 2:00 pm.

El Salvador / 2:00 pm.

Guatemala / 2:00 pm.

Honduras / 2:00 pm.

Cuba / 3:00 pm.

Ontario / 3:00 pm.

Quebec / 3:00 pm.

Ecuador / 3:00 pm.

Colombia / 3:00 pm.

Bolivia / 4:00 pm.

República Dominicana 4:00 pm.

Argentina / 5:00 pm.

Chile / 5:00 pm.

Belo Horizonte / 6:00 pm.

Río de Janeiro / 6:00 pm.

Porto Alegre / 6:00 pm.

Sao Paulo / 6:00 pm.

Islandia / 8:00 pm.

España / 9:00 pm.

Croacia / 9:00 pm.

Francia / 9:00 pm.

Hungría / 9:00 pm.

Alemania / 9:00 pm.

República Checa / 9:00 pm.

Dinamarca / 9:00 pm.

Bélgica / 9:00 pm.

Grecia / 10:00 pm.

Iraq / 11:00 pm.

Irán / 11:30 pm.

India / 1:30 am. (miércoles 06 de marzo del 2019)

Beijing / 4:00 am. (miércoles 06 de marzo del 2019)

Queensland / 6:00 am. (miércoles 06 de marzo del 2019)

Sidney / 7:00 am. (miércoles 06 de marzo del 2019)

Tasmania / 7:00 am. (miércoles 06 de marzo del 2019)

Ajax se enfrenta a Real Madrid en octavos de final de Champions League. (Foto: AP)

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: últimos resultados de cada equipo

Real Madrid



La Liga J26: Real Madrid 0-1 Barcelona

Copa del Rey: Real Madrid 0-3 Barcelona

​La Liga J25: Levante 1-2 Real Madrid

La Liga J24: Real Madrid 1-2 Girona

Champions League 8vos: Ajax 1-2 Real Madrid



Ajax



KNVB Beker - Semifinales: Feyenoord 0-3 Ajax

Eredivise J23: Den Haag 1-5 Ajax

Eredivise J22: Ajax 5-0 NAC Breda

Champions League 8vos: Ajax 1-2 Real Madrid

Eredivise J21: Heracles 1-0 Ajax

Real Madrid vs. Ajax EN VIVO ONLINE: alineaciones probables

Ajax: Onana - Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico - Schöne, de Jong, van de Beek - Ziyech, Dolberg, Tadic. DT: Erik ten Hag



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Reguilón - Modric, Casemiro, Kroos (o Ceballos) - Lucas Vázquez (o Bale), Benzema, Vinicius. DT: Santiago Solari (ARG)