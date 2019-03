Sorteo Champions League EN VIVO EN DIRECTO: hora, canal y todos los detalles del evento en Nyon

Se terminó los octavos de final de la Champions League y ya están definidos a los ocho clasificados. Este viernes desde las 6:00 a.m. hora peruana (12:00 horas hora local) se llevará a cabo el sorteo para los cuartos de final y todas las llaves hasta la final del torneo desde Nyon.

El sorteo de la Champions League podrás verlo por la señal de FOX Sports y ESPN. Además podrás seguir todos las incidencias de esta ceremonia por la página web de El Comercio.

Champions League: horarios en el mundo del sorteo

Ecuador - 6:00 a.m.

Perú - 6:00 a.m.

Colombia - 6:00 a.m.

México - 5:00 a.m.

Bolivia - 7:00 a.m.

Chile - 8:00 a.m.

Argentina - 8:00 a.m.

Uruguay - 8:00 a.m.

Paraguay - 8:00 a.m.

España - 12:00 p.m.

Champions League: conoce a los 8 clasificados

Champions League: conoce a los 8 clasificados. (Foto: UEFA).

Manchester City: el equipo de Pep Guardiola superó sin problemas su llave ante Schalke 04. El cuadro inglés clasificó a cuartos de final con un resultado global de 10-2.

Juventus: Cristiano Ronaldo se puso el equipo al hombro y en Italia remontó un 2-0. El portugués marcó 3 goles y de esta manera llevó a la 'Vecchia Signora' a cuartos.

Manchester United: en el papel, el cuadro inglés no era favorito ante PSG. Es más, perdieron 2-0 de local. Tenían que ganar en Francia y lo consiguieron por 3-1 con un penal en el último minuto. Los 'Red Devils' pasaron gracias a que marcaron más goles de visita.

Tottenham Hotspur: Una vez más los 'Spurs' buscan hacer historia en la Champions League. En octavos superó al Borussia Dortmund por un resultado global de 4-0.

Barcelona: el cuadro culé cumplió con todos los pronósticos y selló su pase en el Camp Nou tras derrotar a 5-1 al Lyon. Los muchachos de Valverde son favoritos para llegar a Madrid.

Porto: el cuadro portugués se midió ante la Roma. Esta llave fue una de las más parejas y fue la única que se definió en tiempo extra. Al final el cuadro azul y blanco ganó con un resultado global de 4-3

Ajax: este equipo es otra de los sorpresas de la llave. Los holandeses golearon 4-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y así lograron su pase a cuartos de final.

Liverpool: los 'Reds' quieren volver a la final y esta vez ganarla. El equipo de Jürgen Klopp ganó 3-1 al Bayern Munich en Alemania y ya está en cuartos.

Champions League: así se realizará el sorteo

Champions League: así se realizará el sorteo. (Foto: UEFA).

El sorteo de cuartos de la Champions League tendrá más de una sorpresa. A diferencia de otras ediciones, esta vez no habrá cabezas de serie ni protección de país.

Con esta nueva regla, podremos ver llaves con equipos ingleses. También se podría dar que los cuatro clubes se miden ante los otros rivales.

Cabe resaltar que en esta ceremonia se sorteará todas las llaves que faltan: cuartos y semifinales. Cualquier restricción será anunciada antes del sorteo, indicó la UEFA.

Champions League: fechas de los partidos por cuartos de final

9/10 abril: cuartos de final, partido de ida

16/17 abril: cuartos de final, partido de vuelta

30 de abril / 1 de mayo: semifinales, partido de ida

7/8 de mayo: semifinales, partido de vuelta

sábado 1 de junio: final - Estadio Metropolitano, Madrid