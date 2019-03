Sorteo de Champions League EN VIVO EN DIRECTO: se definen los cuartos de final | Vía ESPN y FOX Sports

Sigue el sorteo de la Champions League EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO conoce los emparejamientos para los cuatros de final del torneo de clubes europeo este viernes 15 de marzo desde las 12:00 horas (6:00 am. hora peruana) por la señal de ESPN y Fox Sports. Para ver el sorteo en vivo como este evento, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la presencia de cuatro clubes ingleses y un español, algo que no sucedía hace mucho, este viernes se sortearán las llaves de los cuartos de final de la Champions League que dará paso a la etapa decisiva del campeonato europeo de clubes que tendrá un nuevo campeón tras la eliminación de Real Madrid.

► Cristiano Ronaldo: la teoría que asegura que su segundo gol al Atlético Madrid no debió ser cobrado | VIDEO

Sorteo de Champions League: horarios y canales en el mundo

México 5:00 am. | Fox Sports 2

Perú 6:00 am. | Fox Sports 2

Ecuador 6:00 am. | Fox Sports 2

Colombia 6:00 am. | Fox Sports 2

Bolivia 7:00 am. | Fox Sports 2

Venezuela 7:00 am. | Fox Sports 2

Argentina 8:00 am. | Fox Sports 2

Chile 8:00 am. | Fox Sports 2

Uruguay 8:00 am. | Fox Sports 2

Paraguay 8:00 am. | Fox Sports 2

Brasil 9:00 am. | TNT Go, TNT Brazil

España 12:00 pm. | Movistar +



Ajax, Barcelona, Juventus, Porto y los ingleses Manchester United, Manchester City, Tottenham y Liverpool serán los protagonistas de los cuartos de final de la Champions League, que se jugarán entre el 9 y 10 de abril (partidos de ida) y 16 y 17 de abril (partidos de vuelta).

Recordemos que este sorteo de la Champions League será novedoso porque no habrán restricciones para los emparejamientos. Es decir que dos clubes del mismo país (en este caso de Inglaterra) pueden enfrentarse en esta etapa, al igual que clubes que coincidieron en la fase de grupos (Juventus y Manchester United).

Además, este mismo viernes en Nyon, también se sortearán los emparejamientos de las semifinal y el equipo que hará las veces de local en la final del Wanda Metropolitano de Madrid el próximo 1 de junio.

Todo está listo para el sorteo de los cuartos de final de la Champions League que se realizará en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza.