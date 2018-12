La Champions League ingresa a etapas decisivas y este lunes 17 de diciembre se conocerán las llaves de octavos de final con el sorteo que se realizará en la ciudad suiza de Nyon, sede de la UEFA, desde las 12:00 p.m. local, 6:00 a.m. en el Perú.

FOX Sports e ESPN transmitirán este sorteo para Latinoamérica.

Los 16 clubes que accedieron a la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Europa serán emparejados bajo criterios específicos: clubes del mismo país no podrán cruzarse, tampoco los que han compartido el mismo grupo.

En la última fecha del Grupo G, CSKA Moscú venció 3-0 al Real Madrid en el Bernabéu. (Foto: EFE) (Foto: EFE)

Hasta el momento, solo hay un cupo disponible a octavos y es en el grupo F, entre el Shakhtar Donetsk y el Olympique de Lyon, quienes se enfrentarán en Ucrania este miércoles. Al club francés le basta el empate, mientras que los ucranianos están obligados a ganar.

Sorteo de la Champions League: horarios del partido



México 5:00 a.m.

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

España 12:00 p.m.

Sorteo de la Champions League: canales que transmiten el partido



Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo Plus, TNT Brazil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Guatemala: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Nicaragua: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Panamá: ESPN2 Norte, Flow Sports 1, ESPN Play Norte, Flow Sports App

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4

Estados Unidos: Univision Deportes En Vivo, B/R Live, Galavision

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Los cuatro clubes de Inglaterra accedieron a octavos: Manchester City, Liverpool, Manchester United y Tottenham. De España, avanzaron Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Valencia se fue a la Europa League.

De Italia, Juventus y Roma se metieron a la siguiente fase, Inter y Napoli terminaron terceros y ganaron boleto a Europa League. De Alemania, Bayern Munich, Schalke 04 y Borussia Dortmund, avanzaron, mientras que el Hoffenheim quedó fuera. De Francia, el PSG aseguró su boleto, mientras que el Mónaco terminó eliminado. Lyon lucha por su cupo.

Los encuentros de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League se disputarán el 12, 13, 19 y 20 de febrero de 2019. Los choques de vuelta se desarrollarán el 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2019.