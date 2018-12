Floyd Mayweather Jr. quizá sea uno de los boxeadores más inteligentes que se ha visto nunca en la historia del pugilismo. Pero, en el terreno en el que no hay duda de su sobresaliente manejo del escenario, es ante un micrófono. El estadounidense sabe cómo despertar la atención del público y eligió a Saúl 'Canelo' Álvarez para que sea su más reciente víctima.



El múltiple campeón en diferentes divisiones Floyd Mayweather Jr. peleó contra Saúl 'Canelo' Álvarez en el 2013. El estadounidense destrozó al mexicano con puros amagues y fintas. Si bien 'Money' no conectó muchos golpes de poder; sí calzó los suficientes como para ganar por las tarjetas.

Y en sus más recientes declaraciones, el estadounidense Floyd Mayweather Jr. se acordó de aquella batalla ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas allá por el 2013.

Floyd Mayweather Jr. sigue burlándose de 'Canelo' Álvarez por el combate que sostuvieron en el 2013. (Foto: AFP)

"No importó si 'Canelo' Álvarez se comió un filete con sustancias o no esa noche, ¡esa fue la pelea más fácil de mi carrera! Conor McGregor es un luchador mucho mejor que el tramposo de 'Canelo'. A mí me lleva 36 minutos o menos ganar más de 300 millones de dólares. A mí me lleva una noche y un combate lo que tú harás en cinco años y 11 peleas. Entonces, ¿quién sigue ganando?", expresó Floyd Mayweather Jr.

Aunque también todas estas declaraciones de Floyd Mayweather Jr. no son más que formas de despertar la atención del mundo boxístico buscando una segunda pelea ante 'Canelo' Álvarez.

De todos modos, Mayweather confirmó en qué terreno se desenvuelve mejor. Y no es un ring de boxeo.