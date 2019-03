▷ VER Alianza Lima - Internacional HOY: horarios y canales de TV para mirar la Copa Libertadores

Alianza Lima - Internacional juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El equipo de Miguel Ángel Russo buscará su primera victoria en el certamen y a la vez romper con el maleficio de no ganar en Brasil. El partido inicia a las 7:30 pm. y será transmitido vía FOX Sports 3 en diferentes partes de Latinoamérica.

El Comercio te trae la mayor información de la Copa Libertadores para que no te pierdas cómo y dónde ver fútbol en vivo online. Además, conoce los horarios en el mundo y los canales de transmisión para que no te pierdas el minuto a minuto, los goles, videos, jugadas polémicas y más datos que debes conocer del compromiso de hoy.

Internacional recibirá este miércoles a Alianza Lima en partido por el Grupo A de la Copa Libertadores, en el que intentará la primera victoria en tres encuentros seguidos que tendrá en casa y con los que puede garantizar su clasificación a la próxima fase de la competición.

El Internacional, que en su debut en la Copa Libertadores este año se impuso por 0-1 en su visita al Palestino, considera que otros nueve puntos producto de sus probables victorias como anfitrión prácticamente le garantizarán clasificación a octavos de final del torneo sin importarse con los resultados en sus dos últimos partidos como visitante.

Los grandes ausentes en el conjunto brasileño serán el peruano Paolo Guerrero, un seguidor del Alianza Lima y al que le quedan pocos días de suspensión por dopaje, y el centrocampista argentino Andrés d'Alessandro, que viene comenzando en el banquillo para ser aprovechado como la gran sorpresa en los 45 minutos finales.

Por otro lado, Alianza Lima desembarcó en Brasil sin el delantero uruguayo Mauricio Affonso, baja de última hora debido a que no se recuperó por completo de una lesión por la que ya se había perdido un partido por la liga peruana. Su más probable sustituto es Adrián Ugarriza.

El entrenador argentino Miguel Ángel Russo venía contando con Affonso como integrante del tridente ofensivo titular de Alianza Lima junto con los extremos peruanos José Manzaneda y Kevin Quevedo, por lo que tendrá que cambiar su estrategia.

Alianza Lima visita a Internacional en el Beira Río por la segunda fecha del Grupo A por la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Internacional: alineaciones posibles

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, José Guidino; Kevin Quevedo, Wilder Cartagena, Luis Ramírez, Tomás Costa, José Manzaneda; y Adrián Ugarriza. Entrenador: Miguel Ángel Russo.



Internacional: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado (o Rodrigo Lindoso), Edenílson, Patrick; William Pottker, Nico López y Pedro Lucas (o Rafael Sobis). Entrenador: Odair Hellmann.



Canales para ver el Alianza Lima vs. Internacional por Copa Libertadores

Argentina: FOX Sports 3

Bolivia: FOX Sports 3

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Globo

Canadá: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Colombia: FOX Sports 3

Ecuador: FOX Sports 3

Paraguay: FOX Sports 3

Perú: FOX Sports 3

Estados Unidos: beIN Sports Connect

Uruguay: FOX Sports 3



Horarios para ver el partido por Copa Libertadores

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)



Últimos partidos de Internacional

10/02/19 | Juventude 1-2 Internacional | Serie A

17/02/18 | Internacional 2-1 Caxias | Serie A

242/02/19 | Avenida 0-1 Internacional | Serie A

06/03/19 | Palestino 0-1 Internacional | Copa Libertadores

10/03/19 | Internacional 2-0 Aimoré | Serie A



Últimos partidos de Alianza Lima

15/02/19 | Alianza Lima 3-0 Sport Boys | Liga 1

24/02/19 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | Liga 1

03/03/19 | Alianza Lima 3-1 César Vallejo | Liga 1

06/03/19 | Alianza Lima 1-1 River Plate | Copa Libertadores

09/03/19 | Cantolao 1-2 Alianza Lima | Liga 1