Alianza Lima vs. Internacional: ¿Fue penal? Manzaneda cayó en área rival pero árbitro dejó seguir | VIDEO En el partido por Copa Libertadores entre Alianza Lima vs. Internacional, sobre el inicio del segundo tiempo, José Manzaneda cayó en el área pero el árbitro no sancionó la falta

Alianza Lima vs. Internacional: ¿Fue penal? Manzaneda cayó en área rival pero árbitro dejó seguir | Foto: Captura