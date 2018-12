Cruz Azul y América serán los protagonistas de dos nuevas ediciones del ‘Clásico joven’ en las finales de la Liga MX, encuentro que viene despertando gran expectativa en México. Uno de los que habló antes del cruce de este jueves fue Miguel Herrera.

El ‘Piojo’ indicó que en lado de las ‘águilas’ siempre hay más presión por la obtención de títulos, mientras que los ‘cementeros’ suelen ser más pacientes.

“En el América todos cuestionan que si no gano la final me tengo que ir, en Cruz Azul no se oye eso, acá hay presión y mucha presión”, declaró el ex técnico de América en Televisa Deportes Network. “A mí me encanta este tipo de personas, pero al fin de cuentas alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, alguien tendrá la presión de no haber ganado”, añadió.

“Estoy seguro que el domingo seguiremos aumentándole más tiempo a esa estrella que le falta a ellos”, sostuvo el entrenador mexicano.

El último gran choque decisivo entre América y Cruz Azul fue la final de 2013, en la que se impuso la escuadra crema y azul. En aquella definición de la Liga MX, Miguel Herrera fue protagonista ante las cámaras, debido a su eufórica celebración del título.