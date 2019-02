Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: hora, canales, cómo y dónde ver EN DIRECTO la Copa del Rey

Barcelona vs. Real Madrid juegan una nueva edición del clásico de España por la Copa del Rey. El Camp Nou abre sus puertas este miércoles 6 de febrero desde las 15:00 horas en Perú y Colombia; 17:00 horas en Argentina y Chile; y 21:00 horas local para disputar la ida de las semifinales del torneo internacional. Para ver fútbol en vivo online, puedes seguirlo por plataformas web, app móviles o páginas por Internet como El Comercio.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan por Copa del Rey en Camp Nou. El encuentro corresponde a la ida de las semifinales y Ernesto Valverde tendrá el estadio a su favor para conseguir un triunfo y cerrar la llave en el Santiago Bernabéu a fin de mes. A continuación, repasamos los horarios en el mundo y dónde ver el partido en vivo en TV y celular.

Barcelona inicia la búsqueda de su sexta final de Copa del Rey consecutiva, acogiendo en el Camp Nou el segundo clásico de la temporada, primer acto de las semifinales coperas, pendiente de Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé ante un Real Madrid que mide su reacción frente a su eterno rival.

La Copa del Rey depara el segundo clásico del curso del fútbol español. El primero, en Liga, Barcelona fulminó la corta etapa de Julen Lopetegui en el banquillo del Real Madrid. Un 5-1 demoledor sin Lionel Messi, fue la gota que derramó el vaso a un equipo sin rumbo. Ahora, recuperado en su autoestima y el físico de la mano de Santiago Solari, encara un gran reto.

Para el clásico de España por Copa del Rey, Lionel Messi es el centro de todas las miradas. El argentino hizo ayer trabajo de fisioterapia al sufrir una contractura en el aductor de su muslo derecho en el último compromiso liguero ante el Valencia. Mientras, Dembélé ultima su puesta a punto tras el esguince en el tobillo izquierdo que padeció hace quince días contra el Leganés. Son las dos incógnitas por despejar del Barcelona.

Messi sufrió una contractura en el aductor de su muslo derecho en el último compromiso liguero ante el Valencia. AFP

¿Cómo ver el Barcelona vs. Real Madrid en España?

Si te encuentras en España, Barcelona vs. Real Madrid será televisado en directo el miércoles 6 de febrero a las 21:00 horas por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico de España a través de sus plataformas que te presentaremos a continuación.

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía GOL - Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)



▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía La 1 TVE - Movistar+ (canal 19, Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)



▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya)

Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)





Barcelona vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Barcelona : Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho, Luis Suárez.





: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho, Luis Suárez. Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius, Benzema.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Japón: 5:00 horas (7 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

¿Cómo ver el Barcelona vs. Real Madrid por Liga MX en app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DirecTV Sports



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía beIN Sports



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Sky



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DAZN



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía TVE



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Bet365



¿Cómo llegaría Barcelona para jugar con Real Madrid por Copa del Rey?

Barcelona viene de empatar 2-2 ante Valencia. Ahora, buscará la victoria de local ante Real Madrid. AFP

El último entrenamiento marcará la decisión de Ernesto Valverde para diseñar la lista de convocados del Barcelona, en la que seguro no entrará Jasper Cillessen, el portero azulgrana a en la Copa del Rey, que se perderá la eliminatoria y seis semanas de competición por una rotura en el sóleo de la pierna derecha. Su puesto en el once lo ocupará Marc-André ter Stegen, titular en el resto de competiciones.

La baja de Cillessen se une a las de larga duración y ya conocidas del defensa Samuel Umtiti y el centrocampista Rafinha Alcántara. Pendientes de Lionel Messi, Valverde deberá elegir entre arriesgar con el astro de Rosario o reservarlo pensando en el duro calendario que le espera a su equipo en las próximas semanas, donde se medirá con Athletic Club por la Liga Santander en el siempre difícil San Mamés.

Si finalmente el '10' azulgrana no es de la partida, su puesto en el once podría ocuparlo el propio Dembélé, si recibe el alta médica. Otra opción para Valverde sería la de modificar el esquema y apostar por un 4-4-2 con Coutinho y Luis Suárez, que siempre rinde a un gran nivel ante el Real Madrid (le ha metido 9 goles en 11 partidos), en punta. Aunque, conociendo a Lionel Messi, difícilmente renunciará a participar en un encuentro ante el eterno rival y con una final en juego.

¿Cómo llegaría Real Madrid para jugar con Barcelona por Copa del Rey?

Real Madrid llega en su mejor momento de la temporada, encadenando cinco victorias consecutivas. AFP

Para el Real Madrid el clásico del Camp Nou es el escenario perfecto para confirmar su resurrección. Llega en su mejor momento de la temporada, encadenando cinco victorias consecutivas, con Santiago Solari recuperando a todos sus jugadores y tan solo Jesús Vallejo ‘entre algodones’, exhibiendo buen fútbol para despejar las dudas y corregir aspectos futbolísticos que le lastraban, como la falta de gol.

En un febrero decisivo, en el que Real Madrid definirá ante el Barcelona su futuro en la Copa del Rey, inmediatamente su papel en la Liga Santander en la visita al Wanda Metropolitano más el regreso de su competición predilecta, la Champions League, la plantilla de Solari encara retos con ambición.

Amparada en la figura del joven Vinicius, siempre listo para tirar del equipo en ataque y desequilibrar, con Karim Benzema explotando su cara más goleadora, con seis tantos en cuatro partidos consecutivos anotando, y a la espera del regreso de la mejor versión de Gareth Bale.

La presencia del galés es la única duda por despejar en el dibujo de Solari. La BBV que se estrenó de inicio ante el Alavés no engrasó bien y Lucas Vázquez parece intocable en el Camp Nou, por el trabajo defensivo que aportará ante Jordi Alba y tras haber descansado en el último encuentro.

Para el Barcelona vs. Real Madrid regresará Keylor Navas a la portería, tras cumplir sanción lo hacen Nacho y Varane a una defensa que presenta tres novedades con la vuelta de Marcelo. Y Kroos más Lucas cierran el círculo de caras nuevas en un once que no debe acusar el cansancio.

Canales en el mundo para ver Barcelona vs. Real Madrid?

Para ver el Barcelona vs. Real Madrid, te mostramos una lista que corresponde a los partidos en vivo, diferidos o vía pago por evento transmitidos por los dueños de los derechos. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo señal tradicional de TV, radio, TV por cable, TV Satelital, TV por Protocolo de Internet (IPTV) y para teléfonos móviles y aplicaciones de escritorio.

En Estados Unidos, el Clásico de España por Copa del Rey se puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de beIN SPORTS y beIN SPORTS Ñ.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido Barcelona vs. Real Madrid podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: beIN SPORTS, DIRECTV Sports y Tigo Sports. A continuación, la parrilla.

Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports

Últimos partidos del Barcelona

El Barcelona perdió su último partido ante el Sevilla en la ida de cuartos. Después venció 0-2 al Girona y goleó 6-1 al Sevilla en la vuelta, pero su último choque fue un empate 2-2 en casa ante el Valenci, tras ir pendiendo 2-0.

20/01/19: Barcelona 3-1 Leganés – Liga Santander

3-1 Leganés – Liga Santander 23/01/19: Sevilla 2-0 Barcelona – Copa del Rey

– Copa del Rey 27/01/19: Girona 0-2 Barcelona – Liga Santander

– Liga Santander 30/01/19: Barcelona 6-1 Sevilla – Copa del Rey

6-1 Sevilla – Copa del Rey 02/02/19: Barcelona 2-2 Valencia – Liga Santander

Últimos partidos del Real Madrid

El Real Madrid lleva cinco victorias consecutivas tras perder en Copa ante el Leganés: Sevilla (2-0), Girona (4-2), Espanyol (2-4), Girona (1-3) y Alavés (3-0).