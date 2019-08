Barcelona vs. Osasuna EN VIVO: con Griezmann, culés juegan de visita en LaLiga Santander

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO ONLINE: sigue EN DIRECTO el partido por la jornada 3 de la Liga Santander en el Estadio El Sadar, este sábado (10:00 a.m. hora de Perú / 17:00 hora de España), con transmisión de ESPN.

El duelo entre Barcelona y Osasuna será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Liga Santander.

Barcelona vs. Osasuna: horarios del partido

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.

Sin Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé (todos lesionados), el cuadro catalán se encomienda a Antoine Griezmann para conquistar este sábado 31 de agosto el campo del Osasuna que busca su primera victoria como local.

Ernesto Valverde apostaría por una alineación similar a la que presentó en la victoria sobre Betis (5-2). En ataque, Rafinha Alcántara, el jugador del filial Carles Pérez, y el francés, autor de un doblete ante el conjunto andaluz, parecen tener la titularidad asegurada.

Tampoco se prevén cambios en defensa, donde Semedo, Piqué, Lenglet y Alba parecen tener la titularidad asegurada, mientras que en la medular el técnico de Barcelona mantendría a Busquets, De Jong y Sergi Roberto, si bien no se descarta la presencia de Arturo Vidal o Arthur.

Por su lado, Osasuna hará valer la seguridad defensiva demostrada en este inicio de campaña, ya que, junto a Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés, es uno de los conjuntos que no ha encajado ningún tanto en contra.

Por tanto, no se prevé ningún cambio ni en la portería 'rojilla', defendida por Rubén Martínez, ni tampoco en la zaga, respecto a los anteriores encuentros.

Todo ello sin renunciar al ataque, que caerá, sobre todo, en las botas del argentino Chimy Ávila, autor del tanto que dio la primera victoria a Osasuna, ante el Leganés, en su regreso a la Liga Santander, y llamado a ser un jugador determinante con sus goles.

En esa faceta, es probable que le acompañen en las bandas Roberto Torres y Rober Ibáñez mientras que la responsabilidad de cortar la creación de juego del rival caerá en Oier Sanjurjo, ya recuperado de una contusión muscular que le impidió competir ante el Eibar.

No obstante, el de Berriatua no ha desvelado si el acompañante del capitán navarro será el serbio Darko Brasanac o el canterano Jon Moncayola, ambos titulares en los dos últimos encuentros, o incluso el catalán Fran Mérida, que asumiría un rol más ofensivo que los otros dos.

Barcelona vs. Osasuna: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.



Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Fran Mérida; Roberto Torres, Brasanac, Rober Ibáñez; y Chimy Ávila.



Barcelona vs. Osasuna: aquí se jugará el partido

Fuente: EFE