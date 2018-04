Barcelona buscará, ante Valencia, olvidar la eliminación de la Champions League a manos de la Roma entre semana. El equipo de Valverde juega este sábado (9:15 a.m. EN DIRECTO EN VIVO ONLINE en el Camp Nou) en el Camp Nou por la jornada 32 de la Liga Española.



BARCELONA VS. VALENCIA: ALINEACIONES CONFIRMADAS





BARCELONA VS. VALENCIA: MINUTO A MINUTO





LA PREVIA



El equipo culé es líder del certamen español, pero la afición sigue dolida por lo sucedido en Italia, donde el cuadro azulgrana perdió 3-0 y fue eliminado sorpresivamente en los cuartos de final de la Champions. Valverde asumió la culpa por la eliminación, pero también indicó que no es momento de "lloriquear".

Barcelona vs. Valencia: horarios en el mundo



Perú: 9:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Argentina: 11:15 a.m.

Uruguay: 11:15 a.m.

Colombia: 9:15 a.m.

España: 4:15 p.m.

El colombiano Yerry Mina y el catalán Aleix Vidal, ambos por decisión técnica, no entraron en la convocatoria del Barcelona para recibir al Valencia, dos bajas que se suman a las ya conocidas de Ivan Rakitic y Lucas Digne, por lesión.

El técnico del equipo azulgrana, Ernesto Valverde, dio a conocer la lista de dieciocho convocados que mañana estarán disponibles para enfrentarse al conjunto valenciano en el Camp Nou.

Además de los jugadores disponibles, el preparador extremeño sí que podrá contar con Sergio Busquets, aunque continúa arrastrando molestias debido a una fractura en la falange del quinto dedo del pie derecho.

"Tiene una pequeña fractura y alguna molestia tiene. Es un partido importante y mañana va a estar", confirmó Valverde sobre Busquets en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia.

La lista de dieciocho convocados del Barcelona la completan los siguientes jugadores: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Sergi Roberto, André Gomes, Umtiti y Vermaelen.

Antes de dar a conocer la lista de convocados, el primer equipo azulgrana realizó una sesión en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí con las únicas ausencias de Ivan Rakitic, que fue operado de una fractura en un dedo de la mano, y Lucas Digne, que sigue recuperándose de una lesión muscular.

La sesión, que ha durado poco más de una hora, ha contado también con la participación del jugador del filial Carles Aleñá.

-- Alineaciones probables:



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Coutinho, Iniesta, Messi, Dembélé y Luis Suárez.



Valencia: Neto, Vezo, Gabriel, Garay, Gayà, Soler, Kondogbia, Pareja, Guedes, Rodrigo y Zaza.



Árbitro: Del Cerro Grande (Comité madrileño).



Estadio: Camp Nou.



Horario: 9:15 a.m.