Boxing Day: el fútbol como mejor regalo de Navidad

Por: Eliezer Benedetti



Cada 26 de diciembre es un día especial para los ingleses fanáticos del fútbol, porque el Boxing Day les trae un regalo redondo con una fina envoltura, es la verdadera Navidad del balompié.

Desde 1871, el Boxing Day, también conocido como Día de las Cajas o San Esteban, es feriado en Inglaterra. Según cuenta la historia, cada 26 diciembre el servicio doméstico viajaba donde su familia con cajas de regalo y de comida que sobró en la cena del día anterior de sus patrones.

Otra versión dice que los fieles eran incentivados a donar dinero que se recolectaba en cajas, las cuales se abrían el día después de Navidad para ser distribuido entre los más necesitados. Además, se explica que antiguamente ese día los empleados se dirigían al trabajo con una caja para que su amo les dé un pago extra.

Lo cierto es que hoy el Boxing Day promueve la entrega de donaciones y obsequios a los más necesitados. Y este especial día también está dedicado a los deportes: críquet, rugby, carreras de caballo y fútbol.

El 26 de diciembre de 1860 se desarrolló el primer partido de fútbol oficial de la historia. Los protagonistas de dicho encuentro fueron Sheffield FC y el Hallam, donde finalmente ganó el primero por 2-0. Ciento cincuenta y ocho años después, la tradición se conserva y la Premier League no descansa un día después de Navidad.

Hoy nos entregará regalos desde las 7:30 de la mañana (hora peruana). Entre los encuentros más destacados que se disputarán están Leicester vs. Manchester City, Liverpool vs. Newcastle, Manchester United vs. Huddersfield y Tottenham vs. Bournemouth.



—También al sur—

La Serie A de Italia tendrá por primera vez su propio Boxing Day. En marzo, el Calcio se inspiró en la Premier y aprobó introducir dicha celebración, según lo explicó Giovanni Malago –en aquel momento comisario provisional de la Serie A– para tratar de mejorar el certamen. Anteriormente se desarrollaron pruebas en la Serie B, y ahora, esperanzados en que sea un éxito, se introdujo en la máxima Liga Italiana.

Los duelos de la jornada se iniciarán desde las 6:30 a.m. y culminarán con el encuentro más atractivo del día entre Inter y Napoli (2:30 p.m.).

En el marco de la celebración de la Navidad, las familias podrán disfrutar de una jornada llena de fútbol, donde equipos ingleses e italianos serán los protagonistas de este mágico y tradicional día.