Brasil vs. Panamá EN VIVO ONLINE vía Globo y RPC: juegan amistoso desde Portugal Brasil vs. Panamá EN VIVO: ambas selecciones se enfrentan en el Estadio do Dragão de Oporto, donde disputarán un amistoso internacional por la fecha FIFA de marzo

Brasil busca sumar la séptima victoria consecutiva de esta nueva etapa frente a Panamá, antes de viajar a Praga para enfrentarse a República Checa el día 26. (Foto: AFP) Brasil busca sumar la séptima victoria consecutiva de esta nueva etapa frente a Panamá, antes de viajar a Praga para enfrentarse a República Checa el día 26. (Foto: AFP)