Champions League: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los dueños de la pelota

Por: Marco Quilca



"Lionel Messi, un fenómeno sin cadenas"

Un futbolista que se mueve con la velocidad de una lagartija, define con la precisión de un neurocirujano. Ese es Lionel Messi, un todoterreno que puede jugar en cualquier posición ofensiva del campo y hacerlo bien.

Porque su nombre significa fútbol. Y si hablamos de estadísticas, igual. Sin ser el ‘9’ del Barcelona es el máximo goleador de la Liga Española y de la Champions League con 26 y 8 goles, respectivamente. Sin ser un ‘10’ clásico, lleva 15 asistencias en ambos torneos mencionados y dos más en la Copa del Rey.

Si hay algo que se le exigía a Leo –más aun cuando se lo comparaba con Cristiano Ronaldo– era que fuera determinante en la Liga de Campeones. Y, hasta el momento, lo está siendo. Ocho goles, y tres asistencias, de los 19 que ha marcado su equipo.

El periodista Guillem Balagué en su libro “Messi” cuenta que desde que era un pibe ya lo llamaban ‘Maestro’. Rodrigo Braña, con quien compartió vestuario en la selección argentina, en su autobiografía relata lo siguiente: “Contra Paraguay yo hice un penal y Leo se me acercó. Pensé que me iba a gritar y me preguntó si la había tocado. Cuando le dije que sí, me respondió: ‘tranquilo, no pasa nada’. Al rato metió un golazo de tiro libre y ganamos”.

Porque Messi no necesita hablar, su idioma es el fútbol. No importa si tiene 31 años, cinco Balones de Oro, cuatro Champions League y una infinidad de títulos. Él siempre va por más.

► Sorteo de Champions League: mira los cruces de cuartos de final



► Champions League: así informó el mundo sobre las llaves que dejó el sorteo de cuartos de final | FOTOS



Por: Kenyi Peña

"Cristiano Ronaldo, el goleador nómada"

Cristiano recorre sonriente por una ruta arriesgada por la que solo algunos de los grandes futbolistas se atrevieron a transitar: el camino de los cambios sin mirar atrás. Porque si el Zinedine Zidane ídolo en la Juventus se fue al Real Madrid para ser dios, ‘CR7’ no se quiso quedar atrás. Cristiano abandonó su zona de confort. Pasó de jugar en una liga donde se había vuelto monótono anotarle cada fin de semana un ‘hat-trick’ al Getafe o a la Real Sociedad, por un desafío muchísimo mayor: repetir lo mismo pero ante los ultradefensivos equipos del Calcio.

Los números confirman que lo de ‘animal competitivo’ no es un simple apelativo. En su primera temporada es el segundo goleador de la Serie A con 19 tantos y tiene ocho asistencias. Además, el ‘Cyborg’ de la Isla de Madeira sigue diciendo presente, como se dice, cuando las papas queman.

No lo solo anotó el gol del título de la Juve ante el Milan en la final de la Supercopa de Italia, sino que también marcó un triplete para conseguir el pase a los cuartos de la Champions. Y lo hizo ante el Atlético, el equipo con la segunda mejor defensa de las cinco ligas top del Viejo Continente con solo 17 tantos encajados, solo superado por el PSG en la Ligue 1 (15).

Ya sin los pases milimétricos de Kroos ni de Modric, y acompañado de los chispazos de Bernardeschi o Mandzukic, Cristiano sigue rompiendo redes. En Turín, a cuatro horas del Vaticano, Cristiano sigue anotando religiosamente cada domingo.