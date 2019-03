Colombia vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO: ¿cómo, cuándo y dónde ver el amistoso FIFA?

Colombia se presentará por segunda vez en Asia ante Corea del Sur el próximo martes 26 de marzo desde las 6:00 am. El encuentro corresponde a la segunda fecha FIFA que se juega en el Estadio Copa del Mundo de Seúl y será transmitido vía Caracol TV. El Comercio te dará a conocer cómo y dónde ver fútbol en vivo y en directo.

Colombia apuntaló su puesta a punto para el encuentro del martes ante Corea del Sur, el segundo compromiso que va a afrontar en Asia después del de Japón, en el estadio de la Copa del Mundo de Seúl, escenario del choque.

Fue la última sesión preparatoria del plantel del portugués Carlos Queiroz, que tiene la mirada puesta en la Copa América de Brasil 2019. Colombia ganó el pasado viernes a Japón con un gol de Radamel Falcao. Pretende ahora redondear su paso por Asia con un buen marcador frente el conjunto surcoreano.

Colombia ha iniciado un nuevo recorrido tras el Mundial. Carlos Queiroz se hizo cargo del equipo el pasado mes de febrero. "Pronto empezamos a ganar confianza y a subir con los delanteros para plantear un reposicionamiento del equipo. Empezamos a controlar el juego y a construir oportunidades para ganar el partido".

Por su parte, Corea del Sur ha salido airoso de la serie de compromisos contra equipos sudamericanos. La victoria contra Bolivia devolvió el aliento al conjunto coreano después de la frustración de la Copa de Asia, cuando cayeron en los cuartos de final ante Catar, la primera derrota del equipo desde el revés en el Mundial de Rusia 2018 contra México.

Corea vs. Colombia: alineaciones posibles

Colombia: Vargas, Palacios, Mina, Sánchez, Machado, Rodríguez, Barrios, Lerma, Falcao, Muriel y Villa.



Corea del Sur: Kim Seung-Gyu, Hong Chul, Kwon Kyung-Won, Kim Min-Jae, Ju Se-Jong, Hwang In-Beom, Na Sangho, Son Heung-Min, Ji Dong-Won, Kwon Chang-Hoon, Kim Moon-Hwan.



¿Qué canales transmitirán el Colombia vs. Corea del Sur?

Para ver el partido entre Colombia vs. Corea del Sur puedes conocer la parrilla de canales que están disponibles para disfrutar el fútbol online desde tu TV, celular o cualquier dispositivo móvil. A continuación, esta lista corresponde a los encuentros en vivo, diferidos o vía pago por evento por los dueños de los derechos.

En Colombia, el canal disponible será Caracol TV, que transmite todos los partidos dela selección colombiana, tanto amistosos como oficiales. Ahora, si no te encontrarás en casa, puedes descargar la app móvil, Caracol Play, y ver fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil. En Corea, el canal que pasará el compromiso será MBA Korea.

Horarios en el mundo para ver el Colombia vs. Corea

México: 5:00 am

Perú: 6:00 am

Ecuador: 6:00 am

Colombia: 6:00 am

Venezuela: 7:00 am

Bolivia: 7:00 am

Argentina: 8:00 am

Uruguay: 8:00 am

Paraguay: 8:00 am

Chile: 8:00 am

Brasil: 9:00 am

Reino Unido: 11:00 am

España: 12:00 pm

Japón: 8:00 pm



Últimos 5 partidos de Colombia

07/09/18 | Venezuela 1-2 Colombia | Amistoso FIFA

11/09/18 | Colombia 0-0 Argentina | Amistoso FIFA

11/10/18 | Estados Unidos 2-4 Colombia | Amistoso FIFA

16/10/18 | Colombia 3-1 Costa Rica | Amistoso FIFA

22/03/19 | Japón 0-1 Colombia | Amistoso FIFA



Últimos 5 partidos de Corea del Sur

11/01/19 | Kirguizistán 0-1 Corea | Copa Asia

16/01/19 | Corea 2-0 China | Copa Asia

22/01/19 | Corea 2-1 Bahréin | Copa Asia

25/01/19 | Cora 0-1 Catar | Copa Asia

22/03/19 | Corea 1-0 Bolivia | Amistoso FIFA