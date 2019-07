Copa América 2019 en semifinales: programación completa para ver los partidos en vivo y gratis

Esta semana culmina la Copa América 2019; sin embargo, el martes 2 y miércoles 3 juegan Brasil vs. Argentina y Perú vs. Chile las semifinales del certamen, respectivamente. El Comercio seguirá el minuto a minuto de ambos compromisos y te dará a conocer las estadísticas, datos, fechas, horarios y canales por país para ver los partidos de fútbol en vivo y en directo desde tu televisión o cualquier dispositivo móvil.

El continente estará expectante con lo que suceda a mitad de semana con el clásico de América y el clásico del Pacífico. Ambos enfrentamientos traen mucha historia y mucha data a tomar en cuenta para conocer a los finalistas que definirán el título de la Copa América 2019 el domingo 7 de julio.

El Brasil vs. Argentina se juega el martes 2 de julio desde las 19:30 horas en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Los canales de transmisión para el encuentro serán por SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes, El Trece, TyC Sports, TyC Max, TV Pública, América Televisión y Direc TV Sports en diferentes partes del mundo.

Por otro lado, el Perú vs. Chile será el miércoles 3 de julio desde las 19:30 horas en el Arena do Gremio de Porto Alegre. Los canales de transmisión para el encuentro serán VTR Cable Televisión, América Televisión y DirecTV Sports en diferentes partes del continente.

▷ VER FÚTBOL EN VIVO: fecha, horarios y canales TV para ver los partidos de la semana

Conoce los canales por país para ver todos los partidos de la Copa América 2019 desde Brasil. Composición

LISTA DE CANALES PARA VER LAS SEMIFINAL ES DE LA COPA AMÉRICA

¿Qué canales transmitirán la Copa América 2019 en diferentes partes del mundo? A menos de un mes para el inicio del certamen internacional organizado por la Conmebol, conoce los canales de televisión para ver fútbol en vivo y en directo en cada país.

Brasil: SporTV, Rede Globo, Rede Bandeirantes

Argentina: El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports

Bolivia: Tigo Sports, Tigo Sports+, DirecTV Sports

Chile: VTR Cable Ttelevisión, DirecTV Sports

Colombia: Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports

Ecuador: Gama TV, TC Televisión, DirecTV Sports

Paraguay: Telefuturo, Tigo Sports, Tigo Max, DirecTV Sports

Perú: América Televisión, DirecTV Sports

Uruguay: Teledoce, Tenfield, DirecTV Sports

Venezuela: Venevisión, DirecTV Sports

Canadá: TSN

Costa Rica: Teletica

El Salvador: Canal 4

México: Televisa, TV Azteca, TD

Estados Unidos: Telemundo

Francia: Star en Deportes

¿CÓMO VER LOS PARTIDOS DE COPA AMÉRICA POR APP MÓVIL?

Transmisión EN VIVO ONLINE para Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en Perú por iOS



Transmisión EN VIVO ONLINE para Colombia



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en COLOMBIA por iOS



Transmisión EN VIVO ONLINE para Argentina



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming en ARGENTINA por iOS



Transmisión EN VIVO ONLINE para Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en ANDROID



▷ VER AQUÍ partido de la Copa América en vivo online vía Streaming para toda Latinoamérica en iOS



BRASIL VS. ARGENTINA: EL CLÁSICO DE AMÉRICA EN SEMIFINALES

Tras la victoria Albiceleste a Venezuela, el continente está expectante de lo que sucederá el próximo martes 2 de julio entre Brasil y Argentina. El Estadio Mineirao será escenario de un duelo con pronóstico reservado y con mucha data en su historia.



Para Argentina enfrentarse a Brasil en el "Gigante da Pampulha" es sinónimo de sufrimiento con un balance histórico nada prometedor: cuatro derrotas y un solo empate. El trauma también vale para los brasileños, que aún recuerdan en las tertulias de bar el humillante 1-7 ante Alemania en las semifinales del Mundial de 2014.



Algo cambió ese 8 de julio de 2014 en el país del fútbol. Desde entonces, la hinchada local ya no se involucra emocionalmente al 100% con su selección, se acerca con poca fe, temerosa de un nuevo batacazo.



La medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 no borró de la memoria la afronta teutona y la eliminación en los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, solo constató que Brasil, la del 'jogo bonito', ya no era la misma.



En esta Copa América tampoco ha terminado de despegar. La selección ha salido abucheada en dos de los cuatro partidos que ha jugado hasta la fecha y solo pasaron a semifinales tras eliminar a Paraguay en la tanda de penaltis.



Por Argentina, sí estuvo Messi, aunque no se esforzara por demostrarlo, pues apenas apareció en el juego. El astro argentino también participó en el duelo precedente entre ambos combinados jugado en el Mineirao y que terminó con un empate sin goles.



Fue en 2008, en las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, en el único partido en el que, hasta ahora, han conseguido salir vivos de allí.



Ese encuentro estuvo marcado por los gritos de "burro" y "adiós Dunga" que tuvo escuchar el entonces técnico de la selección brasileña de su propio público, insatisfecha con la presencia del excentrocampista en el banquillo del combinado nacional.



Argentina recibió otros tres goles en el Mineirao en 2004 en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006.



CHILE Y PERÚ EN EL CLÁSICO DEL PACÍFICO POR EL PASE A LA FINAL

La selección chilena llegó este sábado a Porto Alegre, donde el miércoles de la próxima semana disputará la semifinal de la Copa América de Brasil frente a Perú. La Roja llegó en un vuelo chárter procedente de Sao Paulo después de eliminar ayer en los cuartos de final a Colombia en la tanda de penales.

Los lanzamientos desde los once metros también definieron la clasificación de Perú ante Uruguay y dejaron servida para la próxima semana una nueva edición del clásico del Pacífico en el estadio Arena do Gremio.

Después de descansar y reponer fuerzas durante esta jornada, el equipo chileno volverá al trabajo este domingo con un entrenamiento vespertino en un complejo deportivo situado al este de la ciudad.

Chile volverá a entrenar en ese sitio el lunes y martes, la jornada previa al duelo en la que ninguno de los dos equipos reconocerá el maltratado césped del Arena do Gremio, como ha sido habitual.

La selección peruana alcanzó por tercera vez las semifinales en las últimas cuatro ediciones de la Copa América al eliminar este sábado a Uruguay en los penales.

En los dos precedentes anteriores de 2011 y 2015 la selección peruana fue eliminada en las semifinales y quedó situada en el tercer lugar de la competición. En 2011, la Blanquirroja cayó en las semifinales precisamente ante Uruguay (0-2), que al final se coronaría como campeón del torneo ante Paraguay (3-0).

En 2015, el rival del combinado peruano en semifinales fue Chile, el mismo contrincante que tendrá en la actual edición para pelear el próximo miércoles 3 de julio en Porto Alegre por un lugar en la final que se jugará en el estadio Maracaná.

Chile y Perú pelearán por ser finalistas de un torneo cuya otra semifinal tendrá el clásico sudamericano entre Brasil y Argentina, en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, programado para el martes 2 de julio.

ASÍ QUEDARON LAS TABLAS DE POSICIONES EN FASE DE GRUPOS

¿CÓMO CLASIFICÓ PERÚ A LA SEMIFINAL?

La selección peruana clasificó agónicamente a la semifinal de la Copa América venciendo 5-4 a Uruguay por penales. (Foto: AFP) AFP

Perú clasificó a las semifinales de la Copa América derrotando a Uruguay en los lanzamientos de penalti tras el 0-0 en el partido, una tanda en la que el portero Pedro Gallese se redimió del 0-5 contra Brasil deteniendo el primero a Luis Suárez para encauzar la clasificación.

Gallese, goleado hace una semana por la 'Canarinha' y señalado tras el segundo tanto brasileño en el que un error suyo en el envío fue aprovechado por Roberto Firmino, se redimió deteniendo el primer penal, el más psicológico, a todo un goleador como Suárez y haciendo bueno el ejercicio de resistencia peruano.

La 'Blanquirroja' disputará así su tercera semifinal en las cuatro últimas ediciones de la Copa América (ya lo fue en Argentina 2011 y Chile 2015) a costa de un Uruguay que se presentaba como favorito, pero al que su asedio en 60 de los 90 minutos del encuentro no le otorgó premio.

Avanzó Perú, que se presentó sin Jefferson Farfán por la lesión que sufrió ante Brasil, y cuajó unos buenos 20 minutos en los que el mediapunta Christian Cueva y los extremos André Carrillo y Edison Flores hicieron daño a la 'Celeste', pero tras ellos se dedicó a achicar agua ante el avance uruguayo.

¿CÓMO CLASIFICÓ BRASIL A LA SEMIFINAL?

Brasil clasificó a semifinales tras vencer por penales a Paraguay. Ahora enfrentará a Argentina en el clásico de América. AFP

Brasil sobrevivió a un espectacular 'Gatito Fernández' y clasificó este jueves para las semifinales de la Copa América ante una Paraguay que aguantó el empate sin goles hasta el final, pero cayó en una dramática tanda de penaltis en la que brillaron Alisson y Gabriel Jesús.

El portero del Liverpool detuvo el lanzamiento de Gustavo Gómez, y el delantero del Manchester City, que venía de fallar uno en el anterior partido contra Perú, anotó la pena máxima definitiva que dio el pase a la Canarinha después de sufrir hasta el infinito durante el tiempo reglamentario.

El conjunto de Eduardo Berizzo no pudo repetir la hazaña de las ediciones de Argentina 2011 y Chile 2015, cuando apeó, también en los cuartos, a la selección brasileña en la tanda de penales.

Brasil se enfrentará en las semifinales a Argentina, que venció justamente por 2-0, en un escenario que trae amargos recuerdos para cualquier aficionado brasileño: el Mineirao de Belo Horizonte, el del 1-7 ante Alemania.

¿CÓMO CLASIFICÓ CHILE A LA SEMIFINAL?

Chile venció a Colombia 5-4 en penales y logró clasificar a la semifinal de la Copa América 2019. AFP

Chile, actual campeona de la Copa América, se sobrepuso a la anulación de dos tantos decretado por el VAR y se clasificó a las semifinales del torneo al apear desde los once metros a Colombia, que falló su único penalti en la tanda en las botas de William Tesillo.

La selección cafetera inició con una mayor presión que se disipó cuando la conexión entre Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez empezó carburar.



La Roja vio cómo el argentino Néstor Pitana le anuló dos tantos, uno en el 15 y otro en el 72. Los colombianos, que se marcharon sin recibir un gol en el torneo, fueron de más a menos en el partido.



El encuentro desembocó en los penales, pues las reglas del torneo no incluyen la extenuante prórroga en los cuartos de final. Allí Alexis Sánchez no perdonó en el último penal después del fallo de Tesillo, que la tiró afuera.

¿CÓMO CLASIFICÓ ARGENTINA A LA SEMIFINAL?

Lautaro Martínez fue fundamental en el triunfo de Argentina sobre Venezuela para clasificar a la semifinal de la Copa América 2019. AFP

Un gol de Lautaro Martínez, en el minuto 10 y un error de Wuilker Faríñez, cuando mejor jugaba Venezuela, dieron a Argentina el pase a la semifinal de la Copa América, donde le espera Brasil.

La Albiceleste no faltará a su cita con los anfitriones, en una nueva edición del gran clásico sudamericano. Lo hace, tras dejar en el camino a una digna selección venezolana, que llegado el momento no encontró respuesta a la mayor solidez de un equipo argentino que sigue esperando a Lionel Messi.

Con la lección aprendida del amistoso disputado en Madrid hace tres meses, Argentina no dio opción a los balones largos de la Vinotinto que tanto daño le hicieron en el Metropolitano, ganó fuerza con la entrada en el centro del campo de Marcos Acuña y vivió del momento de excitación de Lautaro Martínez.

Argentina reculó en busca de metros para Messi, pero también expuso el catálogo de desajustes que le hacen caminar a menudo por el filo, lo que le obligó a Armani a contener una acción clara de Ronald Hernández (67’).

La respuesta venezolana no pasó de voluntariosa y el equipo de Scaloni no necesitó mucho más para cerrar la victoria, para citarse con la Canarinha en Belo Horizonte, donde el pase a la final el próximo 2 de julio, se convierte en un duelo de dos gigantes llenos de dudas.