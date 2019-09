▷ Copa Libertadores en vivo: conoce cómo seguir los partidos por las semifinales

El próximo martes 1 de octubre arrancarán las semifinales de la Copa Libertadores, una instancia que promete ser de infarto. Los cuatro mejores clubes del certamen: River Plate , Boca Juniors , Flamengo y Gremio , se enfrentarán primero por la ida de sus respectivas llaves con la ilusión de conseguir un buen resultado que les permita llegar con buen ánimo al choque de vuelta. En esta nota encontrarás las fechas, canales de TV y horarios de todos los partidos para ver el fútbol en vivo.

Serán 4 encuentros, contando ida y vuelta, que se jugarán por las semifinales de la Libertadores. Todos los compromisos serán transmitidos vía FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Play y FOX Sports Premium en distintas partes de Latinoamérica.



River Plate es el actual campeón de la Copa Libertadores. (AFP) River Plate es el actual campeón de la Copa Libertadores. (AFP)

Así clasificaron los clubes a las semifinales de la Copa Libertadores

River Plate, vigente campeón de la Copa Libertadores, accedió a las semifinales eliminado a Cerro Porteño en cuartos de final. En la ida de esa instancia, el ‘Millonario’ sacó una importante ventaja con el 2-0 a su favor, luego, en la vuelta, el empate 1-1 le sirvió para estampar su nombre entre los cuatro mejores clubes de la presente edición del certamen.

Boca Juniors, su clásico rival, tuvo una historia muy similar, pues tras imponerse por 3-0 en altura ante Liga de Quito, al cuadro ‘Xeneize’ le bastó el 0-0 en la vuelta para mantener con vida el sueño del título en el torneo continental.

Flamengo también cumplió una destacada participación en cuartos para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores. El ‘Mengao’ supo sacarse del camino al Internacional de Porto Alegre, club donde milita Paolo Guerrero y al que venció por 2-0 en el primer partido. Después, un 1-1 en la vuelta fue suficiente para continuar en el certamen.

Gremio, por otro lado, pasó por momentos de tensión en los cuartos de final. Tras perder de local 1-0 en la ida ante Palmeiras, el ‘Tricolor Gaúcho’ tenía la obligación de conseguir la victoria en la vuelta, y así fue. El 2-1 a su favor en el segundo compromiso de la llave le permitió ubicarse entre los cuatro mejores clubes del torneo continental, ya que marcó más goles de visitante.



Fixture de las semifinales de la Copa Libertadores

Las llaves de las semifinales de la Copa Libertadores. (Twitter: @Libertadores) Twitter: @Libertadores

01/10/19 | River Plate vs. Boca Juniors | 19:30 horas

02/10/19 | Gremio vs. Flamengo | 19:30 horas

22/10/19 | Boca Juniors vs. River Plate | 19:30 horas

23/10/19 | Flamengo vs. Gremio | 19:30 horas



La Copa Libertadores tiene llaves que prometen estar repletas de emociones; sin embargo, la que más resalta es la que protagonizarán River Plate vs. Boca Juniors. El superclásico argentino siempre llama la atención de los fanáticos del fútbol por el alto nivel de intensidad con el que se juega y en este certamen no será la excepción.

Luego de que se encontraran en la final de la edición pasada, que acabó con la consagración del cuadro ‘Millonario’, ambos clubes volverán a medirse en una serie de dos partidos, pero ahora para definir quién seguirá peleando por el trofeo continental.

La ida entre River Plate vs. Boca Juniors se disputará el primero de octubre a las 19:30 horas en el estadio Monumental. La vuelta, en tanto, fue programada para el 22 de ese mes (mismo horario) en ‘La Bombonera’.



Los 4 clubes que disputarán las semifinales

1- River Plate

2- Boca Juniors

3- Flamengo

4- Gremio



Canales TV para ver todos los partidos de la Copa Libertadores 2019

Perú: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Argentina: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3, FOX Sports Premium y FOX Play

Brasil: FOX Sports, FOX Sports 2, SporTV, SporTV 2, SporTV 3 y Globo

Chile: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Colombia: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Ecuador: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Paraguay: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3

Uruguay: FOX Sports, FOX Sports 2, FOX Sports 3 y FOX Play

Bolivia: FOX Sports, FOX Sports 2 y FOX Sports 3