Cruz Azul vs. Chivas juegan EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 12 de enero desde las 20:00 horas en Perú y Colombia por la segunda fecha de la Liga MX en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Este será el encuentro más atractivo del fin de semana y para ver fútbol en vivo desde tu celular, puedes optar por aplicaciones móviles. Además, conoce qué canales transmitirán el compromiso del fútbol mexicano y las emisoras de radio en el país azteca para no perderte a detalle todos los antecedentes del duelo entre ‘Cementeros’ y ‘Rebaños Sangrado’.

Chivas comenzó el Clausura 2019 con una victoria ante Xolos de Tijuana, pero para la Jornada 2 tendrá una durísima prueba ante el Cruz Azul, en el Estadio Azteca. Por su parte, los locales no quedaron satisfechos con su participación en la Jornada 1, ante el Puebla, por lo que deberá cambiar la cara ante el Rebaño.

El Comercio te trae la mayor información para no perderte ningún detalle del antes, durante y después del partido entre Cruz Azul vs. Chivas por la fecha 2 del Clausura por Liga MX. Por eso, conoce en qué radio, qué páginas web, qué canales, qué aplicaciones móviles y dónde ver por Internet el partido del fútbol mexicano de este fin de semana.

Chivas quiere sorprender al subcampeón del Apertura 2018 en el Estadio Azteca por la segunda fecha de la Liga MX. (Foto: AFP) AFP

¿EN QUÉ RADIOS PUEDES ESCUCHAR EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS DE GUADALAJARA EN VIVO Y EN DIRECTO?

Para escuchar EN VIVO y EN DIRECTO el Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara por radio, te presentamos algunas emisoras para no perderte a detalle la segunda fecha de la Liga MX. Si te encuentras en México, puedes seguir W Deportes, RG 690, XEX 730 AM, XEX Frecuencia Libre, Univisión Deportes Radio. Todas ellas son muy populares en el país azteca y llevarán la mejor información sobre el partido jugado en el Estadio Azteca.

¿EN QUÉ PÁGINAS WEB TRANSMITIRÁN EL MINUTO A MINUTO EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS GUADALAJARA EN VIVO?

El Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara genera gran expectativa en México y en diferentes partes del mundo, ya que son dos de los clubes más populares de la Liga MX. De esta manera, te dejamos los links de los medios peruanos donde puedes seguir EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro desde el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿EN QUÉ CANALES DE TV PUEDES VER EL CRUZ AZUL VS. CHIVAS POR LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGA MX?

El partido entre Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Canal de las Estrellas y TDN, en México y diferentes partes de Centroamérica, respectivamente. Sin embargo, en Estados Unidos estará habilitado el canal Univisión en señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista.

Cabe señalar que la siguiente nómina corresponde a los partidos de fútbol en vivo, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: Canal de Las Estrellas

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: Canales de las Estrellas, TDN

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univisión NOW, Univisión Deportes, Univisión

¿CÓMO VER CRUZ AZUL VS. CHIVAS POR APP MÓVIL?

Para ver Cruz Azul vs. Chivas podrás seguirlo por Canal de Las Estrellas y TDN para diferentes partes de Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional de México cuenta con su aplicación móvil TDN Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

El servicio vía streaming de TDN que te permite ver Cruz Azul vs. Chivas, te muestra toda su plataforma de señales tanto en radio, como tv, para acceder en tiempo real a su programación, audio y video, parrilla de programación y un canal de contacto directo que le permite interactuar con los diferentes programas en vivo y en directo.

¿CÓMO VER CRUZ AZUL VS. CHIVAS EN VIVO POR INTERNET?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Cruz Azul vs. Chivas será transmitido por TDN y Canal de las Estrellas en diferentes partes de Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil Televisa Deportes Network, que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

