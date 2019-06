Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE vía DirecTV: duelo por semifinales del Mundial Sub 20

Ecuador vs. Corea del Sur EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de semifinales del Mundial Sub 20, este martes 11 de junio, desde la 1:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ecuador y Corea del Sur definirán al segundo finalista del Mundial Sub 20, que se desarrolla en Polonia. Italia y Ucrania empezará a luchar por el primer cupo, tres horas antes. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Arena Lublin.

Ecuador vs. Corea del Sur: horarios del partido



México - 1:30 p.m.

Ecuador - 1:30 p.m.

Perú - 1:30 p.m.

Colombia - 1:30 p.m.

Venezuela: 2:30 p.m.

Bolivia - 2:30 p.m.

Chile - 2:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

Argentina - 3:30 p.m.

Uruguay - 3:30 p.m.

España - 8:30 p.m.



La 'Tricolor', una de las gratas sorpresas del Mundial Sub 20, disputa la primera semifinal de su historia ante Corea del Sur, una selección cuyo techo histórico es el cuarto puesto en el Mundial de México-1983.



Campeona del Sudamericano clasificatorio apenas cuatro meses atrás, algo nunca antes conseguido por Ecuador, los pupilos dirigidos por el argentino Jorge Célico están a un paso de alcanzar la final del Mundial de Polonia, cuando su mejor clasificación anterior habían sido los octavos de final.

Después de derrotar consecutivamente a tres combinados americanos (México, Uruguay y Estados Unidos), Ecuador se enfrenta a Corea del Sur, su segundo rival asiático en este Mundial, tras empatar a uno en el debut ante los nipones.

"Una alegría inmensa, yo creo que el país, incluso Sudamérica, estará muy sonriente con lo que estamos viviendo porque aparte de que quedamos campeones allá, acá estamos dejando en alto a Latinoamérica", afirmó tras eliminar a Estados Unidos en cuartos (2-1) John Espinoza, autor del segundo gol en aquel partido, en un video publicado por la Federación de Fútbol de Ecuador.

Los Guerreros Taeguk, verdugos precisamente de Japón en octavos, ya superaron al equipo ecuatoriano en un choque preparatorio hace un mes.

La vigente subcampeona de Asia eliminó en cuartos a su homóloga africana, Senegal, en un partido agónico decidido en los penales.



"Mis jugadores están adquiriendo una experiencia de un valor incalculable, están ganando confianza y eso les ayudará a triunfar. ¿Presión? No, no me preocupa, porque también hemos trabajado mucho para ser fuertes mentalmente", admitió en declaraciones a la FIFA su seleccionador Chung Jungyong.