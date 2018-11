Higuaín pidió disculpas por su "arranque de locura" en el Juventus vs. Milan

Gonzalo Higuaín, delantero del Milan, tuvo una jornada para el olvidó en la Serie A. Frente a la Juventus erró un penal, generó todo un escándalo por una infracción y fue echado por mala conducta.

Veinticuatro horas más tarde de lo acontecido, Gonzalo Higuaín le pidió disculpas a todos aquellos que observaron su "espectáculo" en San Siro. Hasta le suplicó perdón a la sociedad italiano.

"Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsión, al equipo, a la sociedad ,a los hinchas que a pesar de lo ayer me demuestran su cariño todo el tiempo. Somos personas también y tenemos sentimientos pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán, otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida", indicó el 'Pipita' en su cuenta de Instagram.

El resultado final del encuentro entre Juventus y Milan fue 2-0 a favor de los bianconeros. Uno de los goles fue anotado por Cristiano Ronaldo, quien compartió vestuario con Gonzalo Higuaín cuando militaban en el Real Madrid.