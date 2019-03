Juventus vs. Genoa EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la fecha 28 de la Serie A en el Luigi Ferraris

Juventus vs. Genoa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 28 del Serie A en el estadio Luigi Ferraris este domingo desde las 12:30 horas (hora local, 6:30 am. hora peruana) y por transmisión de ESPN 2 y Serie A Pass. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El virtual campeón de la Primera División de Italia, Juventus, sale a mantener la ventaja en el primer lugar ante Genoa que marcha a media tabla con esperanzas de alcanzar un cupo a un torneo internacional, pero no muy lejos de los puestos de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Serie A.

Son 18 los puntos que Juventus tiene de ventaja sobre Napoli, su más cercano perseguidor, y que le permiten al entrenador Massimiliano Allegri darse el lujo de practicar la rotación en su equipo y darle descanso a sus principales estrellas como Cristiano Ronaldo, el héroe de la clasificación en la Champions League.

Obtener el pase a los cuartos de final de la Champions League no ha sido sencillo para Juventus que tuvo que desplegar un importante esfuerzo físico y mental en sus principales jugadores que además, han sido convocados a sus selecciones para los amistosos internacionales de marzo. Por esta razón, Allegri ha decidido rotar su equipo titular.

Wojciech Szczesny, Giorgio Chellini, Sami Khedira, Mario Mandzukic, Emre Can y Cristiano Ronaldo son algunos de los nombres que estarán ausentes en este partido contra Genoa donde el objetivo sigue siendo ganar. No por el hecho de tener que cambiar de jugadores van a resignar puntos. El objetivo es asegurar el título cuanto antes para concentrarse exclusivamente en la Champions League.

En tanto que Genoa intentará cortar la mala racha de tres partidos sin ganar ante el líder de la serie A que no ha perdido en toda la temporada y solo ha resignado tres empates. Difícil tarea la del cuadro genovés que deposita toda su esperanza en el polaco Krzysztof Pitek, que con 19 tantos pelea el título de 'Capocanonieri' con Fabio Quagliarela (20) y Cristiano Ronaldo (19).

Juventus vs. Genoa: probables alineaciones

Genoa: Radu; Pereira, Romero, Günter, Criscito; Lerager, Radovanovic, Rolon, Lazovic; Sanabria, Kouame.



Juventus: Perin; Cancelo, Caceres, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Kena, Bernardeschi.