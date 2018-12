Lionel Messi reveló que en Barcelona se opusieron a su fichaje | VIDEO

Los aficionados del Barcelona tienen claro que Lionel Messi es uno de los futbolistas más importantes en la historia del club. Sin embargo, el argentino estuvo cerca de no escribir este relato en la institución azulgrana.

El delantero reveló en el documental "Take the ball, pass the ball", dedicado al equipo culé y dirigido por Josep Guardiola, que algunos técnicos y directivos catalanes no estuvieron convencidos con realizar el fichaje del futbolista.

Lionel Messi.(Foto: Reuters)

Sin embargo, la insistencia de Carles Rexach, ex jugador y entrenador del Barcelona, y Josep María Mingella, representante de futbolistas, fue clave para que los directivos apuesten por la contratación de Lionel Messi.

Años después, la actual estrella del conjunto catalán ha dado mérito a Rexach por su llegada al Camp Nou. El '10' también narró todas las dificultades que se presentaron cuando apenas tenía 12 años de edad.

"Era todo un tema fichar a un chico tan joven de afuera y tener que trasladarlo a Barcelona. Charly Rexach fue el que en ese momento tomó la decisión", contó en una pasaje del documental.

"Tras verme dijo que sí, que había que hacerlo y fue un poco gracias a los técnicos que dijeron que sí, que hubo alguno que también dijo que no, pero fue gracias a ellos, pero sobre todo a Charly, los que me ayudaron para que pudiera estar en el Barcelona", concluyó Messi.