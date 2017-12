Con dos goles de Jesse Lingard, uno de ellos en el descuento del partido, el Manchester United salvó el empate contra el Burnley que le permite mantener la segunda plaza de la Premier League, con dos puntos de ventaja sobre el Chelsea, que derrotó al Brighton.



En el tradicional 'Boxing Day', el equipo que entrena José Mourinho sumó su segundo empate consecutivo, lo que le aleja cada vez más del líder Manchester City, que el miércoles ante el Newcastle podría ampliar su ventaja con su vecino a los 15 puntos.



Ashley Barnes, de jugada parada (3), y el belga Steven Defour, de impecable libre directo (36), adelantaron al Burnley (7º) en la primera parte y provocaron los pitos de Old Trafford a sus jugadores.



En el segundo periodo, la salida de Lingard por un desafortunado Zlatan Ibrahimovic se saldó con dos goles del inglés, el segundo de ellos ya en el descuento (53 y 90+1).

Manchester United logró empatar sobre la hora frente a un crecido Burnley. Los goles del cuadro local fueron obra de Jesse Lingard. El partido se realizó en Old Trafford. (Foto: AFP / Video: YouTube)





Así jugaron:



Manchester United: De Gea; Young, Jones, Rojo, Shaw; Matic, Pogba; Mata, Ibrahimovic, Rashford; Lukaku.



Burnley: Pope; Bardsley, Long, Mee, Taylor; Arfield, Cork, Hendrick, Defour, Gudmundsson; Barnes.







LA PREVIA



El equipo que dirige el portugués José Mourinho, en la última jornada dejó escapar dos importantes puntos en su visita a Leicester City en el minuto final.

'Los Diablos Rojos' se ubican en la segunda posición de la tabla, pero a 13 puntos del Manchester City, que sigue como sólido líder del torneo inglés.

Manchester United no contará con Valencia, Carrick, Fellaini ni Bailly. Todos por lesión. En ataque estará el belga Lukaku y en la banca el sueco Ibrahimovic.

En tanto, Burnley intentará dar la sorpresa y seguir firme en su camino al quinto puesto que le otorgue una histórica clasificación a la Europa League.

Marchan en la séptima posición con 32 puntos. Tottenham Hotspur es quinto con 34 puntos, por lo que el enfrentamiento en Old Trafford es de gran relevancia.

Alineaciones probables:



Manchester United: David de Gea, C. Smalling, P. Jones, V. Lindelöf, A. Young, Mata, N. Matić, P. Pogba, J. Lingard, R. Lukaku, A. Martial.



Burnley: N. Pope, P. Bardsley, K. Long, B. Mee, C. Taylor, S. Defour, S. Arfield, J. Cork, J. Guðmunds­son, J. Hendrick, C. Wood.