Mourinho analizó los rendimientos de Cristiano y Messi: “Tienen suerte y tienen mala suerte”

Jose Mourinho, después de mucho tiempo, ha dado un análisis concreto sobre las figuras de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, futbolistas internacionales que brillaron en la última jornada de Champions League.

El estratega luso, actualmente sin empleo, aseguró que ambos deportistas viven un clima extraño de fortuna en medio de la competitividad de los últimos años.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo solo se podrían enfrentar en la final de Champions League, tras sorteo. (Foto: AFP/Reuters)

"Tienen suerte y no la tienen de estar en la misma generación. Tienen suerte porque pueden competir entre ellos, tienen suerte porque estoy seguro que se miran entre ellos y de una manera positiva obtienen motivación extra para las cosas que hacen: la cantidad de hat-tricks, Champions, Botas de Oro, todas esas cosas en el primer nivel", apuntó Jose Mourinho en diálogo con el programa 'On the Touchline' de la cadena RT.

Y agregó: "Si hubiera uno solo de ellos, tendría como diez Balones de Oro, diez Botas de Oro. Desafortunadamente, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no son para siempre".

Jose Mourinho, por otro lado, consideró que todos los logros que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han obtenido servirán como una motivación extra para los futbolistas que aspiran ocupar sus respectivos tronos.

"Yo los llamó pequeños monstruos; ellos están detrás. Y el sitio es muy alto. Es una motivación increíble para tipos como Neymar, Mbappé y Griezmann", sentenció.