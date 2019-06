Neymar: filtran nuevo audio y chats de WhatsApp con Najila Trindade | VIDEO

Neymar recibió un mensaje de voz por parte de Najila Trindade, luego que el futbolista revelara la conversación que mantuvo con ella, vía WhatsApp, a modo de defensa contra la acusación de violación.

Dicho audio se filtró en las redes sociales y de inmediato se volvió viral. En ella, se escucha a Najila exigirle a Neymar que afronte el problema como "hombre" y niega, además, que haya planificado todo este escándalo. En otro momento, la modelo deja entrever que el futbolista, el día de la presunta agresión sexual, haya estado bajo los efectos de alguna droga.

"Neymar, sabes muy bien lo que pasó, el estado en que llegaste al hotel, yo fui porque quería estar contigo, pero tú llegaste totalmente loco, muy loco, y yo no quise nada de lo que tú hiciste conmigo, y después actuaste aún peor. Sabes de tu error, debes ser hombre al menos una vez en la vida y asumir tu error y no quedarte en internet diciendo: 'Quien me conoce sabe'… que … nada!'".



"¿Cómo yo iba a planear eso?, ¿cómo iba a prever que me ibas a agredir y actuar conmigo de esa forma?, ¿cómo iba a tener esa intención y toda esa planificación? Yo solo quería quedarme contigo, pero ahora parece como si estuviera todo armado".



"Dios es justo, y ningún dinero lo compra. Tú puedes tener mucho dinero, puedes ser un gran jugador, famoso, bla bla bla… pero no eres Dios, y se hará justicia". "Puedes haber contratado a los mejores abogados (…), pero tú no tienes la verdad. Soy yo la que dice la verdad, y voy a pedir que te hagan un examen antidoping, para ver si ese día no estabas drogado (…)".

Además, también vio la luz una conversación vía WhatsApp que habría sucedido un día después de la presunta agresión, en el que hablan de lo que pasó esa noche en el hotel. En dicho diálogo, Najila envió una foto a Neymar en la que le muestra unos moretones en sus nalgas.

Najila: ¿Recuerdas todo lo de ayer?



Neymar: Obvio.



Najila: El tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné.



Neymar: No me conoces bien. Soy normal.



Najila: Estaba emocionada de conocerte. Ayer fue todo tan rápido… Ahí, por la mañana, vi esas marcas. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado. En ese momento llegué más tranquila. Ayer, yo estaba tranquila, y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. Una pena que salió mal.



Neymar: Pero las marcas, tú fuiste culpable también (risas). Tú me pedías más.



Najila: ¿Está loco? Yo te pedí parar y tú, incluso, me pediste disculpas, pero ahora… algo más para terapia.



Neymar: (Emoticones de desconfiado)



Najila: Tú sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera.



Najila: Si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre porque no quiero nada envolviendo mi nombre.



Neymar: Jamás lo haría.



Najila: Comparado con lo que has hecho, no sería nada. Aunque me haya cambiado solo hoy (y quedado como porque antes la ficha no me había caído), tú sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. A pesar de que eso, quede en off para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó.