Pedro Gallese hará significativa donación a bomberos de Miraflores al enterarse de su lamentable situación

Previo a las fiestas navideñas de este 24 y 25 de diciembre, Pedro Gallese dejó un emotivo mensaje a los bomberos de Miraflores. El arquero de la selección peruana se manifestó tras enterarse que tuvieron que realizar una colecta para brindar combustible a una de sus bombas. De esta manera, ellos podrán estar listos para cualquier emergencia que pueda surgir en estas fechas festivas.

"El día de hoy me enteré de la noticia de que nuestros hermanos de la compañía de bomberos N. 28 de Miraflores tuvieron que realizar una colecta para poder abastecer de combustible una de sus bombas y estar preparados ante cualquier emergencia en estas fiestas.

Me llena de tristeza saber que nuestros valientes bomberos no cuentan con los recursos mínimos para realizar su labor, labor que realizan voluntariamente, y no podemos ser indiferentes ante ello", precisó en primera instancia en portero nacional.

Acto seguido, decidió expresar que realizará una donación económica para cubrir la falta de combustible, así como el obsequio de una camiseta suya usada durante el Mundial Rusia 2018. Esta última podrá ser sorteada o rifada para así, obtener mayores ingresos.

"Ante esto me comprometo a realizar una donación que permita contar con el combustible necesario para poder activar una segunda bomba, así como donar una camiseta oficial de la selección utilizada por mi durante el Mundial , con el objetivo de que sea un aliciente para que a través de una rifa o sorteo puedan obtener un poco más de recursos", manifestó Gallese.

Finalmente, el guardameta de la selección peruana pidió a todos ayudar con causas similares y tras ello, les deseó Feliz Navidad a todos sus seguidores.

De igual forma pido a todos a colaborar con este tipo de causas nobles que no tienen otro objetivo más que protegernos. Unidos podemos lograr cosas extraordinarias como país. Cuento con ustedes también equipo. ¡Les deseo una feliz Navidad desde México!" sentenció Pedro Gallese en su cuenta oficial de Instagram.