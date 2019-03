Real Madrid - Real Valladolid EN VIVO HOY: ¿cómo ver EN DIRECTO la Liga Santander?

Real Madrid - Real Valladolid se enfrentan en el Estadio Municipal José Zorrilla por la jornada 27 de la Liga Santander vía ESPN 2. El juego inicia a las 2:45 pm. y en El Comercio conocerás toda la información sobre el fútbol de España; además, cómo y dónde ver fútbol online desde tu celular o cualquier dispositivo. Por otro lado, en España será transmitido vía Movistar Partidazo y Movistar+.

El desplome inesperado del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, con la doble derrota ante el Barcelona en Copa del Rey y la Liga Santander más la goleada encajada ante el Ajax en la Champions League, impulsó lo que se veía venir desde el inicio de curso. La irregularidad sentenció a un equipo que inicia en Pucela su penitencia.

Inmerso en malos resultados que ha provocado verse sin opciones en todas las competiciones posijbles, está obligado a levantarse ante Real Valladolid por la jornada 27 por la Liga Santander.

El Real Madrid llega a Pucela sin Dani Carvajal, Marcos Llorente, Gareth Bale, Vinicius Junior y Lucas Vázquez, lesionados, más previsiblemente Mariano que no completó la última sesión. Tampoco podrá jugar Sergio Ramos pese a que quiere ejercer de capitán en plena crisis y formará parte de la expedición.

Por su parte, el Real Valladolid recibe al herido Real Madrid también en una situación irregular y con las bajas de Borja, Luismi, Toni Villa y Steven Plaza. Aunque la motivación de enfrentarse a un rival de tanto nivel hará que el resto de la plantilla salga a dar el máximo para buscar una sorpresa.

Está incluido en una convocatoria de 19 jugadores Kiko Olivas, que se ha recuperado de un proceso vírico y, por tanto, a priori, el técnico del equipo blanquivioleta, Sergio González, mantendría a su línea defensiva, formada por Moyano o Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín y Nacho, si mantiene los esquemas habituales de juego.

Real Madrid vs. Real Valladolid: alineaciones posibles

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, Ceballos, Modric; Marco Asensio, y Benzema.



Real Valladolid: Masip; Antoñito o Moyano, Joaquín, Kiko Olivas, Nacho; Keko, Míchel, Alcaraz, Hervías; Óscar Plano y Sergi Guardiola.



Canales de TV para ver Real Madrid vs. Real Valladolid

El partido entre Real Madrid vs. Real Valladolid será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: ESPN 2

Australia: beIN Sports Connect

Austria: DAZN

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasail

Canadá: DAZN, beIN Sports

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Francia: RMC Sports, beIN Sports

México: Blue To Go video Everywhere

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos: beIN Sports Connect



¿Cómo ver el Real Madrid vs. Real Valladolid por app móvil?

Horarios en el mundo para ver Real Madrid vs. Real Valladolid

México: 1:45 pm

Perú: 2:45 pm

Ecuador: 2:45 pm

Colombia: 2:45 pm

Bolivia: 3:45 pm

Venezuela: 3:45 pm

Argentina: 4:45 pm

Chile: 4:45 pm

Paraguay 4:45 pm

Uruguay: 4:45 pm

Brasil: 5:45 pm

Reino Unido: 7:45 pm

España: 8:45 pm

Japón: 4:45 am (11 de marzo)