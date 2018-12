Real Madrid vs. Al Ain: se enfrentarán este sábado (11:30 a.m. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports), por la final del Mundial de Clubes en el Zayed Sports City Stadium. El partido se jugará desde las 11:30 a.m. de este sábado y con transmisión de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El Real Madrid vs. Al Ain cerrará la edición 2018 del torneo organizado por la FIFA. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá al campeón del Mundial de Clubes.

Real Madrid está a un paso cerrar un 2018 inolvidable. El cuadro blanco ganó la Champions League por tercer año consecutivo el pasado 26 de mayo. Ahora quiere repetir la hazaña en el Mundial de Clubes.

Ante Kashima, Gareth Bale fue la figura al anotar tres goles. (Foto: AFP) (Foto: AFP)

Real Madrid vs. Al Ain: horarios del partido

México 10:30 a.m.

Perú 11:30 a.m.

Ecuador 11:30 a.m.

Colombia 11:30 a.m.

Bolivia 12:30 p.m.

Argentina 1:30 p.m.

Chile 1:30 p.m.

Uruguay 1:30 p.m.

Paraguay 1:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Real Madrid buscará hacer historia sin dos personajes claves en la obtención de la 'Orejona': Cristiano Ronaldo, quien partió a la Juventus antes de iniciar la temporada, y Zinedine Zidane, entrenador que renunció al club.

Por otro lado, ganar la copa del Mundial de Clubes será importante para la plantilla de Real Madrid que ha vivido un segundo semestre del año fatal por los cambios, la llegada y salida de Julen Lopetegui y la crisis de resultados.

Santiago Solari, reemplazante de Lopetegui, disputará su primer título como entrenador. Para el argentino también será clave vencer, pues del resultado que obtenga dependerá su futuro en el banquillo del Santiago Bernabéu.

El técnico de Real Madrid, para medirse al Al Ain en la gran final, no realizará muchas variantes respecto al equipo que inició y venció al Kashima Antlers en la semifinal del Mundial de Clubes 2018.

Sin embargo, Solari no sabe si renovarle la confianza a Marcos Llorente en el medio sector o dar paso al consolidado Casemiro. El español había reemplazado al brasileño mientras duró la lesión de este último.

Por su lado, Al Ain quiere dar el gran golpe en el Mundial de Clubes, tal como lo hiciera en la semifinal. El cuadro de Emiratos Árabes Unidos dejó en el camino a River Plate, que llegó como el favorito.

Al Ain depositará toda la confianza en la columna vertebral del equipo: Marcus Berg, mundalista con Suecia, el desequilibrante brasileño Caio, el ofensivo juego de Hussein El Shahat y la seguridad del portero Khalid Eisa.



Real Madrid vs. Al Ain: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Bale, Benzema.



Al Ain: Khalid Eisa; Mohammed Fayez, Ismail Ahmed, Mohamed Ahmed, Tsukasa Shiotani, Tongo Doumbia, Ahmed Barman, Hussein El Shahat, Caio, Mohamed Abdulrahman, Marcus Berg.