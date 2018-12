River Plate: 'Pity' Martínez y los jugadores que podrían marcharse [FOTOS]

El partido por el tercer puesto del sábado en el Mundial de Clubes entre River Plate y Kashima Antlers se presenta como la despedida de Gonzalo 'Pity' Martínez del equipo argentino en una gran competición, aunque con el sabor amargo de no haber podido jugar la final

Su próximo destino será el Atlanta United, de la Major League Soccer (MLS) estadounidense y otros jugadores del reciente campeón de la Copa Libertadores, como Juanfer Quintero, Rafa Santos Borré, Exequiel Palacios o Gonzalo Montiel han sonado recientemente para otros posibles destinos, aunque en esos casos sin confirmaciones al respecto.

Futbolistas del Millonario en el Mundial de Clubes. (Foto: River Plate)

Pity está viviendo un mes de diciembre lleno de emociones.

Fue uno de los héroes de la histórica final ganada en la Copa Libertadores a Boca Juniors, poniendo en el descuento de la prórroga la rúbrica del 3-1 en el Santiago Bernabéu.

A sus 25 años y en River desde 2015, Pity Martínez es uno de los jugadores más queridos por la hinchada de su equipo, que le ha dedicado incluso canciones. Su favorita, "El Pity, qué loco está".

Pero en el Mundial de Clubes las cosas no le han ido bien.

Con 2-2 en el marcador, falló un penal en el minuto 69 de partido, estrellando el balón en el larguero, sin poder conseguir que su equipo se adelantara de nuevo en el marcador. El partido acabó con ese resultado, igual que la prórroga, y en la tanda de penales decisiva la suerte fue esquiva para el representante de la Conmebol.

Por eso el partido ante el Kashima se presenta como la ocasión de conseguir despedirse al menos con un buen sabor de boca, antes de su aventura estadounidense.

"Me siento responsable por haber errado el penal. Es más duro para mí. Pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el partido que viene", declaró a la web de la FIFA, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, después de la caída ante el Al Ain.

- ¿Quintero a China? -

Otros nombres del equipo podrían abandonar próximamente el plantel de Marcelo Gallardo.

"Hasta que no termine la competencia no escucharemos ni hablaremos con nadie", había dicho el domingo en Al Ain el director deportivo de River, el mítico ex jugador uruguayo Enzo Francescoli, en una entrevista con la AFP.

Con River fuera de la carrera por el título, todo parece abierto.

La prensa española insiste mucho en la próxima llegada de Exequiel Palacios al Real Madrid, aunque se divide en señalar si sería ahora o el jugador seguiría seis meses más en Argentina.

"Mi idea es disfrutar este momento y quedarme en River, aprovechando todo lo que viene. Mi idea es intentar quedarme un tiempito más", afirmó el jugador la pasada semana a los periodistas tras uno de los entrenamientos en Emiratos.

También después de una de las prácticas del equipo se refirió el atacante colombiano Rafa Santos Borré, autor de los dos goles el martes al Al Ain, a los rumores sobre un regreso al Atlético de Madrid.

"Estoy muy contento en River y pienso que tengo que darle más felicidades a este club. Me he encontrado mucho aquí conmigo mismo. Los compañeros han sido fundamentales para encontrarme, para darme ese apoyo y acostumbrarme pronto al fútbol argentino y al fútbol de élite sudamericano, que siempre es muy exigente. En eso hemos sido una gran familia y quiero seguir aquí", explicó.

Su compatriota Juanfer Quintero, protagonista en la final del Bernabéu con su soberbio tanto, es uno de los nombres que más suena como posible baja del equipo.

Se rumorea con ofertas sustanciosas procedentes del fútbol chino o incluso con el interés de algún equipo europeo, aunque la pista del país asiático parece con más fuerza.

El lateral Gonzalo Montiel también fue preguntado estos días en Emiratos por un posible interés del Valencia español, pero echó balones fuera: "No vi nada, no soy de ver las noticias. Lo dejo para mi representante".

Una vez que River regrese a Argentina y viva los festejos por su Libertadores, Marcelo Gallardo tendrá trabajo para mantener la estructura del equipo para los desafíos de 2019.

(AFP)

