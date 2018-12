Santiago Solari: "Me da la impresión de que Isco protestaba un córner"

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, habló sobre el gesto de Isco con la hinchada ante el CSKA en la derrota 3-0 por Champions League y se refirió al momento que atraviesa el equipo merengue.

“Lo he visto de muy lejos, he sentido, he oído… Me da la impresión de que protesta un córner, una falta, no lo sé... Comprendo vuestro trabajo y el foco a veces está en lo anecdótico. El nuestro está en otras cosas y está puesto en el partido de mañana. En afrontar al Rayo con el apoyo de nuestra gente y con la alegría y actitud que hemos mostrado en la mayoría de los partidos, en todos. Ganamos ocho de diez y ese es el camino”, explicó Solari.

El volante español fue captado alzando la voz tras silbidos de la barra hacia su persona. En ese partido, Real Madrid registró la peor derrota por Champions League en el Santiago Bernabéu.

"Es un hombre maduro, un profesional y le ha dado muchas alegrías a este club", dijo Solari, quien no ha puesto al jugador en el once inicial por La Liga desde que asumió el control del equipo a fines de octubre.

"Trabaja día a día para dar el máximo y la labor más complicada del entrenador es elegir los que van a jugar y los que van a estar en el banquillo. Todos son buenos y todos han dado grandes cosas", agregó.



El delantero Gareth Bale sufrió una leve lesión de tobillo contra el CSKA y es duda para el duelo del sábado.



"Veremos si está o no mañana y cómo evoluciona su tobillo de hoy para mañana. Lo hablaremos con el cuerpo médico y con él y decidiremos", indicó.

“Cómo no vamos a creer en el Madrid tras 115 años y 13 Champions y tantos trofeos y leyendas. Creo, sinceramente, se lo digo con ternura, que me parece que están instalados en la hipérbole y esto es un poco cursi también. El Madrid es ganador de cuatro de las últimas cinco Champions y estamos vivos en todas las competiciones, que requieren de mucha tensión y energía. El fútbol después es competición y tiene picos y mesetas. Es la historia del fútbol. Pero en esa larga historia el Madrid ha tenido muchísimos más picos que bajos y mesetas”, dijo sobre la actualidad de sus dirigidos.

El entrenador del Real Madrid dijo que los aficionados deben apoyar al equipo después de que los silbidos que se escucharon tras la humillante derrota del miércoles. "El otro día también escuché aplausos. La afición se expresa y el equipo debe buscar el apoyo de la afición. Lo necesitamos y lo queremos", dijo Solari en una conferencia de prensa el viernes cuando se le preguntó sobre la reacción de los aficionados.



"A lo largo de la historia de este club todo lo que se ha conseguido ha sido a través de la unidad y de la afición. Esperamos que nos ayuden y apoyen mañana", añadió sobre el partido que tienen que afrontar ante Rayo Vallecano.

