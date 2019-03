Uruguay vs. Tailandia EN VIVO ONLINE vía GolTV: juegan por la final de la China Cup 2019

Uruguay vs. Tailandia EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la final de la China Cup 2019 en el estadio Guangxi Sports Center desde las 6:35 p.m. y con transmisión de GolTV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Uruguay y Tailandia definirá al ganador del cuadrangular amistoso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo que definirá campeón de la China Cup 2019.

Uruguay se movilizó hasta China para participar en un cuadrangular amistoso, aprovechando la primera jornada de FIFA en el 2019. El equipo de Oscar Washington Tabárez cerrará contra Tailandia.

Los 'charrúas' se midieron a Uzbekistán el pasado viernes y consiguieron una victoria de 3-0. Un doblete de Cristhian Stuani y un tanto de Gastón Pereiro dieron el triunfo a los sudamericanos y el derecho de disputar la definición.

Así definió Stuani para el 3-0 de Uruguay sobre Uzbekistán

El 'Maestro', después de la victoria sobre el conjunto uzbeko destacó el trabajo realizado por Tailandia en el choque contra China, cuyo resultado final terminó a favor de los visitantes por 1-0 contra anotación de Chanathip Songkrasin.

"Los tailandeses mostraron cosas interesantes en la victoria frente a China. Uruguay afrontará el partido con el mayor respeto y con la ilusión de ganar", aseguró el seleccionador de la 'celeste' en la previa del choque.

El conjunto 'charrúa', para disputar este cuadrangular amistoso, no tiene entre los convocados a Luis Suárez y Edinson Cavani. Los delanteros estrellas del cuadro sudamericano fueron descartados por lesiones.

Por otro lado, Uruguay buscará ganar la China Cup por segundo año consecutivo. En la pasada edición, el equipo de Tabárez derrotó a República Checa en semifinales (2-0) y venció a Gales en la final (1-0).

Uruguay vs. Tailandia se miden en la final de la China Cup 2019. (Foto: AFP)

Uruguay vs. Tailandia: posibles alineaciones

Uruguay: Muslera; Cáceres, Giménez, Godín, Laxalt, Vecino, Bentancur, Nández, Lodeiro, Stuani, Pereiro.



Tailandia: Tedsungnoen; Malapun, Thongsong, Promrak, Kesarat, Yooyen, Do, Bunmatan, Puangchan, Songkrasin, Kraisorn.

Uruguay vs. Tailandia: horarios del partido

México 5:35 a.m.

Perú 6:35 a.m.

Ecuador 6:35 a.m.

Colombia 6:35 a.m.

Bolivia 7:35 a.m.

Venezuela 7:35 a.m.

Argentina 8:35 a.m.

Chile 8:35 a.m.

Uruguay 8:35 a.m.

Paraguay 8:35 a.m.

Brasil 8:35 a.m.

España 12:35 p.m.