Chivas Guadalajara vs. Kashima Antlers se jugará este sábado 15 de diciembre por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2018 en el Estadio Hazza Bin Zayed, en Emiratos Árabes Unidos (EAU). El choque está programado para jugarse desde las 8:00 a.m. de Perú y Colombia; 9:00 a.m. de Argentina y Chile, 2:00 p.m. de España y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el canal FOX SPORTS para todos los países de Latinoamérica.

Chivas Guadalajara, equipo dirigido por el paraguayo José Saturnino Cardozo, ha tratado de aprender del "fracaso" tras la eliminación hace apenas quince días del Apertura 2018 de la Liga MX 2018 y prepararse a conciencia para enfrentar al Kashima Antlers por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2018 y cuanto menos clasificar a semifinales de la cita, y en la que se encontraría con el campeón de la Champions League, el Real Madrid.

El Chivas Guadalajara, campeón de la CONCACAF, viene enfocado en su debut en el Mundial de Clubes 2018 ante el Kashima Antlers, campeón de la AFC Champions League, un equipo al que han estudiado bastante bien y que el técnico José Saturnino Cardozo ha calificado de "ordenado" y al que 'espiaron' hace unos días en la final asiática ante el cuadro iraní Persépolis.



CHIVAS VS. KASHIMA: LISTA DE JUGADORES



- Chivas: Raul Gudino, Miguel Jimenez, Antonio Torres; Josecarlos Van Rankin, Carlos Salcido, Jair Pereira, Hedgardo Marin, Edwin Hernandez, Miguel Ponce, Jesus Sanchez, Miguel Basulto; Orbelin Pineda, Eduardo Lopez, Isaac Brizuela, Walter Sandoval, Michael Perez, Alex Zendejas, Alan Cervantes, Fernando Beltran, Cesar Huerta; Alan Pulido, Angel Zaldivar, Jesus Godinez.



​DT: José Saturnino Cardozo



- Kashima: Kwoun Suntae, Hitoshi Sogahata, Shinichiro Kawamata; Atsuto Uchida, Gen Shoji, Shuto Yamamoto, Daigo Nishi, Koki Machida, Koki Anzai, Jung Seunghyun, Tomoya Inukai; Hugo Leonardo, Ryota Nagaki, Shoma Doi, Leandro, Serginho, Yasushi Endo, Kazune Kubota, Toshiya Tanaka, Mitsuo Ogasawara; Takeshi Kanamori, Kazuma Yamaguchi, Hiroki Abe.



DT: Go Oiwa.



- Estadio: Hazza Bin Zayed - Al Ain.

El director técnico paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas Guadalajara, indicó en la conferencia de prensa previa al partido frente al Kashima Antlers del Mundial de Clubes 2018 que este es "una oportunidad de demostrar al mundo que Chivas puede" y de que en "México se juega bien al fútbol".

"Llegamos con una ilusión enorme de hacer un buen partido y pasar de ronda. Es una oportunidad de demostrar toda la calidad que tenemos y que en México se juega bien al fútbol y demostrar a todo el mundo que Chivas Guadalajara puede", declaró el técnico en la víspera del partido ante el Kashima Antlers por el Mundial de Clubes 2018.



CHIVAS VS. KASHIMA: HORARIOS DEL PARTIDO



- Ecuador: 8:00 a.m.

- Perú: 8:00 a.m.

- Colombia: 8:00 a.m.

- México: 7:00 a.m.

- Bolivia: 9:00 a.m.

- Chile: 10:00 a.m.

- Argentina: 10:00 a.m.

- Uruguay: 10:00 a.m.

- Paraguay: 10:00 a.m.

- España: 2:00 p.m.

CHIVAS VS. KASHIMA: DÓNDE VER EL PARTIDO



- Perú: 8:00 a.m. por Fox Sports.

- Argentina: 10:00 a.m. por Fox Sports.

- Colombia: 8:00 a.m. por Fox Sports.

- México: 07:00 a.m. por Fox Sports.

- EE. UU.: 05:00 PT/08:00 ET por Fox Sports 2, Telemundo.

CHIVAS VS. KASHIMA: ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS



- 24/11 Liga MX Apertura Jornada 17: Chivas 0 vs. Tigres 1

- 10/11 Liga MX Apertura Jornada 16: León 0 vs. Chivas 1

​- 02/11 Liga MX Apertura Jornada 15: Puebla 2 vs. Chivas 2

​​- 27/10 Liga MX Apertura Jornada 14: Chivas 1 vs. Morelia 2

​​​- 21/10 Liga MX Apertura Jornada 13: Lobos 1 vs. Chivas 1

- 5/12 Copa del Emperador Semifinal: Urawa 1 vs. Kashima 0

- 01/12 J1 League: Kashima 0 vs. Sagan Tosu 0

- 24/11 J1 League: Vegalta Sendai 0 vs. Kashima 3

- 21/11 Copa del Emperador Cuartos: Kashima 1 vs. Ventforet 0

​- 10/11 Liga de Campeones Final: Persépolis 0 vs. Kashima 0