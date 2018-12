Otra vez Advíncula vs. Kroos: la falta del peruano que se hizo enojar al alemán | VIDEO En el Real Madrid vs. Rayo Vallecano, por la fecha 16 de la Liga española, el peruano Luis Advíncula derribó a Toni Kroos, quien se quejó de una falta, la cual el árbitro no cobró

