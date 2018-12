En los últimos minutos trascendió que el técnico Pablo Bengoechea no seguiría en Alianza Lima para la temporada 2019, según afirmó el periodista Coki Gonzales en su programa de DirecTV.



Es sabido que el técnico uruguayo regresó a su país por asuntos personales y no ha firmado su renovación con el cuadro íntimo. Sin embargo, desde tienda blanquiazul aseguran que "tienen todo arreglado" para la continuidad del estratega.



Fuentes dentro del club le comentaron a El Comercio que la permanencia del uruguayo para el 2019 no está en duda. No obstante, esto tiene que refrendarse con la firma del contrato.

En La Victoria confían en que ese acuerdo se mantenga ya que han empezado con los fichajes para el 2019 con nombres como José Manzaneda, Aldair Salazar, Rodrigo Cuba y Anthony Rosell.



Además, esperan que Pablo Bengoechea siga porque es un técnico que ha sabido trabajar con las limitantes del presupuesto y pese a ello ha clasificado al equipo a dos Copa Libertadores de forma consecutiva.