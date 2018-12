Alianza Lima vs. Sporting Cristal EN VIVO: chocarán este miércoles (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía Gol Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute por la primera final del fútbol peruano. Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este partido será transmitido en exclusiva por la señal de Gol Perú para nuestro país. En Chile, Estados Unidos y Venezuela por el canal Perú Mágico. Streaming internacional HD por Bet365.

▷ VER Marcos López y la gran definición para el 1-0 que silenció Matute | VIDEO

▷ VER Paolo Guerrero presente en Matute para presenciar la primera final | VIDEO

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: Alineaciones confirmadas



Alianza Lima: Leao Butrón; Hansell Riojas, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Tomas Costa, Maximiliano Lemos, Rinaldo Cruzado; Kevin Quevedo, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Reveredo, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Josepmir Ballón; Gabriel Costa, Marcos López; Emanuel Herrera.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: incidencias

Alianza Lima vs. Sporting Cristal. (Foto: Violeta Ayasta)

▷ Alianza Lima vs. Sporting Cristal: fecha, hora y canal para ver la primera final



▷ Alianza Lima vs. Sporting Cristal: la primera final se jugará repleto de hinchas blanquiazules en Matute



PREVIA



Los blanquiazules, del DT uruguayo Pablo Bengoechea, y los celestes, del técnico chileno Mario Salas, buscan dar el primer paso al título nacional en un estadio victoriano que tendrá un lleno total. Las entradas se agotaron en pocas horas.

Alianza Lima afronta la duda del delantero charrúa Mauricio Affonso, quien terminó sentido durante el partido ante Melgar en Arequipa. El propio Bengoechea dijo que esperará a su compatriota hasta el último minuto.

En caso no llegue Affonso, Kevin Quevedo podría ocupar su lugar, dejando solo en punta a Janio Posito, el héroe de la jornada en la 'Ciudad Blanca' con dos goles. Además, Alejandro Hohberg, quien no fue titular en Arequipa, podría regresar al once inicial.

Sporting Cristal contará con su dupla goleadora, conformada por el argentino Emanuel Herrera y el uruguayo Gabriel Costa, este último exjugador de Alianza Lima.

Los números que manejan el dúo Herrera-Costa son sencillamente escalofriantes: 63 goles en el año, cifra que supera a la producción total de Sport Boys, Sport Rosario y Comerciantes Unidos.

Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto las caras este año en cuatro ocasiones: dos triunfos para los rimenses, uno para los íntimos y el último fue un empate 2-2 en setiembre.

Para los hinchas, es importante señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto extremas medidas de seguridad antes, durante y después del partido. Todos los aficionados asistentes al estadio de Matute deben llevar su DNI y su entrada. Además, ambos documentos deben coincidir en el nombre.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal - horarios en el mundo

19:00 horas en México

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

23:00 horas en Brasil

02:00 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

04:00 horas del jueves en Catar y Arabia Saudita

09:00 horas del jueves en China

10:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal - alineaciones probables

Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Gonzalo Godoy, Aldair Fuentes, Francisco Duclós; Rinaldo Cruzado, Tomás Costa, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg; Kevin Quevedo, Mauricio Affonso o Janio Posito.



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid o Edison Chávez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Josepmir Ballón, Horacio Calcaterra o Julián Mejía, Gabriel Costa, Marcos López; Emanuel Herrera.