El sorteo del Descentralizado 2018 se llevará a cabo este lunes (12:00 p.m. EN VIVO ONLINE por Gol Perú). Al igual que el año pasado, habrán tres certámenes: Torneo de Verano, Apertura y Clausura.

Sin embargo, los parámetros para desarrollar el sorteo del fixture del Descentralizado 2018 tendrá cambios, debido a la gran cantidad de equipos que juegan en altura.

Enrique De La Rosa hijo, representante de Eka Sports, comentó hace algunos días detalles del sorteo del Descentralizado 2018.

"Estamos haciendo que los equipos no tengan doble visita a altura y no vayan más del 50 por ciento de las visitas en un torneo a la altura. El año pasado los equipos se quejaban por ir mucho a la altura, pero si más del 50 por ciento de los equipos son de altura, es difícil que no te toque ir", indicó en "RPP".

Por otro lado, el Torneo de Verano tendrá como requisito que tanto en el grupo A y B habrán cuatro equipos de altura. Asimismo, se puede dar la posibilidad de que Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal queden emparejados en la misma serie.

El Descentralizado se paralizará por la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018. De esta manera, del 14 de junio hasta el 15 de julio no habrá fútbol en nuestro campeonato.