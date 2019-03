Leao Butrón dio su descargo tras el incidente en el Alianza Lima vs. Ayacucho FC

Alianza Lima visitó el último fin de semana a Ayacucho FC en el marco de la sexta jornada de la Liga 1 de Perú. El cuadro blanquiazul perdió por 2-0 y en el final del mismo, Leao Butrón tuvo un incidente con una de las barras del estadio, al hacer gestos con su mano y boca.

Finalmente, el portero íntimo cedió una entrevista a radio 'Ovación' y con ello, brindó su descargó sobre lo acontecido en la ciudad de Ayacucho.

"Siempre especulan. Las redes sociales son para los cobardes. Si quieren ver el problema tienen que ver lo que se dice en provincia, mayormente en Ayacucho. Todo el tiempo es insulto tras insulto como si uno le hubiera hecho algo", precisó Leao.

Además agregó: "Toda la vida me insultan, parece que me hubiera metido con su mamá o con su familia. No entiendo por qué tanto resentimiento en Ayacucho donde hay gente maravillosa. Así que no especulen porque los que especulan son los que no tienen nada que ver en el tema", complementó.

Leao Butrón se refirió también a los fanáticos que se manifiestan a través de las redes sociales, asegurando que son valientes solo desde esa tribuna.

"Silencio, solo les pido silencio; nada más. Las redes sociales son como la tribuna; todos son valientes desde ahí. Si alguien me insulta y respondo, yo soy más culpable que él. No entiendo, pero bueno hay que acostumbrarse a esa mediocridad. En redes sociales te amenazan, se hacen los valientes pero cuando estas frente a ellos hasta foto te piden", sentenció.