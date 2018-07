Instagram: ¿Cristiano Ronaldo le lanzó indirecta a Lionel Messi en esta foto?

Ni la distancia ha propiciado que la eterna polémica entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi cese. Esta vez una fotografía subida a Instagram por el crack de la Juventus dio que hablar en las redes sociales porque ha sido considerada "una indirecta" contra el capitán de la selección argentina.

Muy temprano el viernes, CR7 compartió en Instagram una imagen posando junto a las zapatillas que ha apadrinado con una conocida marca deportiva.

"Seguridad en el estilo. Revisando algunas de mis zapatillas Nike favoritas", escribió en el post.

Sin embargo, un detalle de la fotografía subida a Instagram no pasó desapercibido. Detrás de Cristiano Ronaldo hay una polera negra con la inscripción "GOAT".

Según recoge "Marca", en inglés Goat "significa cabra, pero también 'Greatest of all the time', es decir, el mejor de todos los tiempos".

Hace un mes, Lionel Messi --considerado rival futbolístico de Lionel Messi en el último lustro-- posó para la portada de la revista "Paper". Él lucía tomando de los cuernos a una cabra, pero abajo decía la misma inscripción: "G.O.A.T".

¿Habrá tenido en cuenta este detalle Cristiano Ronaldo al posar para sus millones de seguidores en Instagram?

La rivalidad entre él y Lionel Messi --a pesar de su mudanza a Italia--parece lejos de haberse terminado.